Macnelly Torres y 100 niños Embera: la inolvidable lección de fútbol y vida en la única cancha de Dabeiba

En Dabeiba, Antioquia, solo hay una cancha de fútbol. Queda en el barrio Víctor Cárdenas, un lugar de casas de ladrillo expuesto y desde el que se ven, como paredes, todas las montañas que rodean el lugar conocido como “La Puerta del Urabá”, por ser el sitio donde finaliza el occidente del departamento e inicia la zona costera, en Mutatá. El escenario deportivo se llama Guillermo Madrid Higuita. Está a pocos metros del Río Sucio, que atraviesa la población. Es de césped sintético que, con el calor sofocante del mediodía, se calienta de manera insoportable y, tranquilamente, podría quemarle la piel a cualquier deportista que, por ejemplo, haga una barrida. El estadio está rodeado por una pista de atletismo roja de cinco carriles que de lejos contrasta perfecto con el verde opaco del césped. Por lo menos así se veía al mediodía del miércoles, cuando 100 niños de la comunidad indígena Embera Katío llegaron al entrenamiento de un campamento organizado por Bancolombia y dirigido por el exfutbolista barranquillero Macnelly Torres, jugador de la Selección Colombia en varios procesos de eliminatorias y campeón de Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional. “Mac”, como es conocido, estaba parado en el centro de la cancha con gorra, sudadera y licra negra para protegerse del golpe fuerte del sol, y encima llevaba una camiseta amarilla con su nombre en la espalda, cuando los menores, de entre 6 y 16 años, esperaban afuera la orden de los organizadores del evento para entrar.

Macnelly Torres comparte con los niños de Dabeiba en una jornada que, confesó, será inolvidable para él. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Un encuentro de inclusión

La entrada a la cabecera municipal de Dabeiba es estrecha. Desde la vía que lleva al mar antioqueño se ven, a un lado, las casas de todos los colores y la punta blanca de la parroquia que queda en el parque principal, cuya puerta es una reja que al acercarse permite ver las bancas de madera clara y el crucifijo del interior. Para llegar a la cancha hay que bajar por una vía destapada, por un par de minutos en moto o carro, que lleva hacia el borde del río. Junto al afluente de agua hay una típica caseta donde suena música –cuando llegamos era vallenato– y en la que muchas personas se protegen del sol mientras toman cerveza. Al frente de ese lugar, junto a una placa de concreto en la que se juega microfútbol, se ven cientos de personas de la comunidad Embera sentadas, a la sombra de los árboles. Algunas mujeres llevan la vestimenta típica de colores vivos, junto a manillas y pecheras que llaman la atención al ojo. Los hombres, por su parte, visten camisetas abiertas en el pecho que dejan ver sus pieles morenas. De acuerdo con datos publicados por la Gobernación de Antioquia, los indígenas Embera son el 21.1 % de la población de Dabeiba. El municipio tiene 11 resguardos y 41 grupos. Casi todos quedan en las montañas. Algunos a pocos minutos en moto. Esos mismos quedan a horas en carro. En el municipio también hay zonas, las más adentradas en la montaña, que quedan a 3 o 4 días caminando por el monte y pasando ríos. De uno de esos lugares llegaron los 100 jóvenes que, en las escaleras contiguas a la cancha de fútbol, calentaban a las órdenes de un grupo de entrenadores que dirigen el campamento, casi todos caribeños. Los niños hacen skipping. Primero despacio. Después rápido. Les dan las indicaciones para que hagan una fila para ingresar al estadio en dos hileras, como lo hacen los futbolistas profesionales. Pasan por debajo de un arco, como los que ponen en los estadios. Llegan al centro de la cancha. Ahí los esperaba Macnelly Torres. El futbolista les da la bienvenida. Les recuerda que jugó en la Selección Colombia y que, en algún momento, tuvo el sueño de ser profesional como ellos. “Esta labor de formador me parece muy bonita. Me llena mucho. Uno, en el fútbol profesional, vive en una burbuja y aquí se encuentra con otra realidad. Me llena mucho estar en esta labor. Además, también conocer lugares que en mi carrera no conocí y ayudar a formar nuevas personas”, aseguró Torres en conversación con este diario.

El fútbol democratiza