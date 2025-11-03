x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Macnelly Torres vuelve a las canchas junto con 100 niños Embera

Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
bookmark

La leyenda del fútbol colombiano, Macnelly Torres, regresó a la cancha de Dabeiba, Antioquia, para dirigir un emocionante campamento con 100 niños y niñas de la comunidad indígena Embera Katío.

En esta única cancha del municipio, conocida como “La Puerta del Urabá”, el exjugador de Atlético Nacional compartió una jornada de entrenamiento, inclusión y sueños. Muchos de estos menores recorrieron largas distancias para participar, demostrando que el fútbol es una fuente de esperanza que no conoce barreras.

Descubre cómo Macnelly Torres vivió una de las lecciones más inolvidables de su carrera al compartir con una comunidad que ve en este deporte un camino hacia un futuro mejor.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida