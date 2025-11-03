Macnelly Torres vuelve a las canchas junto con 100 niños Embera

La leyenda del fútbol colombiano, Macnelly Torres, regresó a la cancha de Dabeiba, Antioquia, para dirigir un emocionante campamento con 100 niños y niñas de la comunidad indígena Embera Katío.

En esta única cancha del municipio, conocida como “La Puerta del Urabá”, el exjugador de Atlético Nacional compartió una jornada de entrenamiento, inclusión y sueños. Muchos de estos menores recorrieron largas distancias para participar, demostrando que el fútbol es una fuente de esperanza que no conoce barreras.

Descubre cómo Macnelly Torres vivió una de las lecciones más inolvidables de su carrera al compartir con una comunidad que ve en este deporte un camino hacia un futuro mejor.