Francia quiere su propia feria de videojuegos: Macron anuncia un evento mundial de cultura y creatividad digital

El presidente francés describió los juegos como “una de las principales formas creativas de nuestro tiempo” y aseguró que deberían estar incluidos en la excepción cultural francesa, el principio que desde los años 90 defiende el derecho del país a proteger y promover su cultura frente a la lógica pura del mercado.

Emmanuel Macron anunció en el marco del Lumière Summit de Saint-Paul-de-Vence, encuentro que reúne a figuras del cine, la televisión y los videojuegos, que Francia quiere crear su propio gran evento internacional de videojuegos .

El país alberga estudios con proyección global como Ubisoft, Quantic Dream, Arkane Studios, Asobo Studio, Don’t Nod, Dotemu y Microids , entre otros. Pero fue probablemente el fenómeno de Clair Obscur: Expedition 33 , el juego de rol desarrollado por el estudio independiente Sandfall Interactive que se convirtió en uno de los títulos más celebrados del año, lo que empujó a Macron a dar el paso .

La declaración llega en un momento en que la industria de videojuegos francesa atraviesa uno de sus mejores períodos de visibilidad internacional.

El presidente destacó el juego en sus redes sociales en varias ocasiones, convirtiendo un lanzamiento de un estudio pequeño en un argumento de política cultural.

Según lo que trascendió del Lumière Summit, la intención de Macron es crear un festival pensado “desde el principio como un gran evento global para la creación, la innovación, los usuarios y la industria”.

La ambición es clara: posicionar a Francia como anfitriona de un evento de referencia mundial en el sector, comparable en escala e impacto a lo que representa Gamescom para Alemania o lo que fue el E3 para Estados Unidos durante décadas.

El contexto europeo también pesa. Gamescom, celebrada en Colonia, es el mayor evento de videojuegos de Europa y uno de los más importantes del mundo. Francia, con una industria propia de primer nivel, no tiene un evento equivalente que proyecte internacionalmente su ecosistema creativo. El anuncio de Macron apunta directamente a llenar ese vacío.

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Sin embargo, el proyecto está todavía en una etapa muy preliminar. No se conoce el nombre del evento, ni las fechas, ni el lugar de celebración, ni la estructura de organización.

Tampoco está claro el enfoque: a diferencia de Gamescom, orientada a anunciar lanzamientos y novedades de la industria, el evento francés podría estar más centrado en destacar y premiar a los creadores, con un perfil más cercano al de un festival de cine que al de una feria comercial.

Esa distinción no es menor. Si Francia apuesta por un modelo tipo festival, estaría proponiendo una forma diferente de entender la visibilidad de los videojuegos: no como productos que se venden, sino como obras que se celebran.

Por ahora, el anuncio de Macron es una declaración de intención. Pero en un país con la industria, la tradición cultural y el peso diplomático de Francia, una declaración presidencial en ese sentido rara vez se queda solo en palabras.

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