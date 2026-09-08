Francia quiere su propia feria de videojuegos: Macron anuncia un evento mundial de cultura y creatividad digital

Emmanuel Macron anunció en el marco del Lumière Summit de Saint-Paul-de-Vence, encuentro que reúne a figuras del cine, la televisión y los videojuegos, que Francia quiere crear su propio gran evento internacional de videojuegos.
El presidente francés describió los juegos como “una de las principales formas creativas de nuestro tiempo” y aseguró que deberían estar incluidos en la excepción cultural francesa, el principio que desde los años 90 defiende el derecho del país a proteger y promover su cultura frente a la lógica pura del mercado.