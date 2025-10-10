¿Continuará la crisis en Francia? Macron vuelve a nombrar a Lecornu como primer ministro

El presidente Emmanuel Macron nombró de nuevo este viernes como primer ministro al centroderechista Sébastien Lecornu, cuya renuncia a inicios de la semana agravó la profunda crisis política que sacude Francia desde 2024.
Lecornu, un político de 39 años que se autodefine como un “monje soldado”, tendrá la misión de buscar una mayoría parlamentaria con el fin de aprobar unos presupuestos para 2026, que permitan sanear las endeudadas arcas públicas.
“Acepto, por deber, la misión que me confió el presidente”, escribió en la red social X este hombre de confianza de Macron, pese a que aseguró el miércoles que “no corría detrás” del puesto.