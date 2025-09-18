Emmanuel Macron presentará “pruebas científicas” a tribunal de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, interpusieron una demanda por difamación al podcaster conservadora estadounidense Candace Owens, luego de que esta última afirmara que la primera dama francesa “podría ser un hombre”.
En el marco de este proceso se incorporarán “testimonios periciales que contienen sustento científico”,para dejar en claro el sexo biológico con la intención de que terminen los ataques que “desgastan a la familia”. La pareja también entregará fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, las cuales deberán cumplir con ciertas reglas y estándares para aplicar al caso.