Madre de joven de la Primera Línea asesinado por las disidencias le exige a Petro la entrega del cuerpo

Angélica Soler, madre de David Steven Fernández, un joven de 22 años que trabajó en la campaña presidencial de Gustavo Petro y que pasó de ser consejero de juventud a víctima de las disidencias de las Farc relató su drama vivido y le envió un mensaje al mandatario.

Soler habló con Relatos al Límite de Blu Radio, allí cuestionó la falta de apoyo estatal y señaló al presidente Gustavo Petro: “Él sabe dónde está mi hijo”, expresó.

Fernández era un joven que, según contó su madre, desde pequeño se había destacado como un líder muy inteligente, un gran lector y expositor, ocupando siempre los primeros puestos en el colegio. Impulsado por la convicción de trabajar por “un mejor país” y un cambio para las nuevas generaciones, David participó activamente en el “estallido social” de 2021, integrando la Primera Línea, a cuyos miembros coordinaba y apoyaba con alimentación y logística.

Su compromiso político lo llevó a trabajar en la campaña del actual jefe de Estado, el señor Gustavo Petro, y de otros políticos como Francia Márquez, Gustavo Bolívar y María José Pizarro. “Él decía que el país iba a cambiar, a él le hicieron muchas promesas, él fue consejero de la juventud en Kennedy y a él le pintaron muchos pajaritos. Él no me comentó nunca nada porque yo siempre fui opositora a lo que él hacía”, contó Soler.

David alcanzó a posesionarse como consejero de la juventud en Kennedy en el año 2022 tras ser elegido por voto popular, sin embargo, en dicho cargo le dejaron varias promesas incumplidas.

Angélica le comentó al medio citado que la última vez que vio a su hijo fue el 26 de noviembre de 2022 cuando David almorzó en casa y le dijo por teléfono esa misma noche que ya iba para el hogar, pero nunca llegó.

Luego de la desaparición del joven, Soler inició una búsqueda desesperada ante la Policía, la red de hospitales públicos, Medicina Legal y la Fiscalía, sintiéndose tratada “como una pelota”. En ese período, ella recibió muchas llamadas anónimas y amenazantes para que no buscara más a su hijo, asegurándole que él estaba “muy bien”.