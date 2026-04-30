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Madre e hija habrían sido asesinadas por un grupo armado en Amalfi, Antioquia

La alcaldía de este municipio ya se puso al frente de la situación. Ambos cuerpos ya fueron trasladados a la morgue municipal.

  • Imagen de referencia del municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño. FOTO Julio César Herrera.
    Imagen de referencia del municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño. FOTO Julio César Herrera.
El Colombiano
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hace 8 minutos
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En Amalfi, nordeste antioqueño, hay miedo y tristeza por el asesinato de una madre y su hija a manos de un grupo armado, según primeras versiones.

Sucedió el miércoles 29 de abril en la vereda Los Trozos. Allí, una mujer, dueña de una finca, habría sido retenida en contra de su voluntad durante varias horas.

Lea más: Van 40 desplazamientos masivos y más de 39.000 personas confinadas en lo que va del 2026, según la Defensoría

Su hija, desesperada y al no saber de su paradero, salió a buscarla, pero la habrían encontrado otros hombres de la misma organización delictiva.

Más tarde, los cuerpos de ambas mujeres fueron encontrados sin vida por vecinos del sector, quienes reportaron a las autoridades. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue municipal.

La Alcaldía de Amalfi rechazó estos actos de violencia que hoy enlutan a todos los amalfitanos, y confirmó que ya está en curso la investigación para dar con el paradero de los responsables.

“Este acto no solo nos enluta como municipio, sino que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de todas las mujeres. No permitiremos que la violencia se normalice en nuestro territorio. Nos solidarizamos de todo corazón con las familias y amigos de las víctimas”, dijo la administración municipal.

Cabe aclarar que dos de los grupos con más injerencia criminal en la zona son el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, a quienes se les atribuyen múltiples crímenes en Amalfi. Sin embargo, aún las autoridades no tienen certeza de quién estaría detrás de este hecho.

Amalfi: bajo una ola de violencia

En los últimos ocho meses, este municipio del Nordeste antioqueño ha tenido que pasar por todo tipo de situaciones trágicas.

En enero de este año, cuatro personas fueron asesinadas en esta localidad y también en el municipio vecino de Remedios. Según la versión de las autoridades, tres de las víctimas hacían parte de una misma familia, que se dedicaba a labores agrícolas y de porcicultura.

“Estas personas habrían sido citadas por parte de el Clan del Golfo al sector de aeropuerto de Amalfi y posteriormente trasladados a la vereda Los Monos de Amalfi. Este grupo vendría señalando a personas foráneas de coadyuvar posiblemente a grupos contrarios. Entendiendo, pues, que esta jurisdicción es un punto estratégico de estructuras criminales”, dijo en aquel entonces en diálogo con este diario el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

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Otro de los hechos, el más trágico si se quiere ocurrido en el último año en Amalfi, fue el atentado terrorista a un helicóptero de la Policía el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros, que dejó como saldo 13 uniformados muertos.

En medio de las investigaciones realizadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dado pues que el helicóptero en cuestión era un Black Hawk perteneciente al gobierno de los Estados Unidos, se estableció que los responsables del ataque fueron los máximos cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Al principal que se le atribuye este hecho es a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, máximo líder de las disidencias. Para ello habría contado con el apoyo del líder de esta facción, Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo o Alejandro.

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