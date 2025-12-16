Video: Madre estalló en sede de EPS en Cali por la falta de medicamentos para su hijo

Las fallas del sistema de salud público en Colombia se repiten una y otra vez, pero detrás de cada reclamo hay historias concretas marcadas por la urgencia y el miedo. No se trata de cifras ni de trámites, son personas que luchan a diario por sobrevivir y por proteger la vida de quienes dependen de ellas.
En las últimas horas se viralizaron las imágenes de una madre que estalló en una sede de una EPS en Cali, desesperada ante la falta de entrega de los medicamentos para su hijo, diagnosticado con una enfermedad rara. El video capta a la mujer, arrodillada, desbordada, angustiada, con frustración acumulada y la rabia frente a un sistema ineficiente.