Madre de Kevin Acosta le aclaró a Petro por qué no aceptó una cirugía: “Sin el medicamento, el niño habría tenido una hemorragia”

Las reacciones por la muerte de Kevin Acosta, el menor con hemofilia que falleció en Bogotá, continúan generando debate. Mientras la Fiscalía adelanta una indagación para esclarecer lo ocurrido, su madre volvió a pronunciarse públicamente. En entrevista con Noticias Caracol, Yudy Katherine Pico respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y explicó por qué no autorizó una intervención quirúrgica que, según el mandatario, fue recomendada por el equipo médico. Lea aquí: Nueva EPS responsabiliza a la familia de Kevin Acosta por falta de entrega de medicamentos el mes antes de morir Pico había denunciado que su hijo falleció mientras esperaba la entrega de medicamentos por parte de Nueva EPS. Por su parte, el jefe de Estado sostuvo que hubo una interrupción en el suministro del tratamiento cuando el menor cambió de ciudad, situación que atribuyó a una presunta falla administrativa que, según dijo, fue subsanada.

La Nueva EPS, entidad señalada por la madre de Kevin Acosta por presuntas demoras en la autorización de medicamentos y traslado del menor. FOTO: Colprensa.

Además, el presidente reveló apartes de la historia clínica y afirmó que, tras el accidente en bicicleta, el niño sufrió un trauma craneoencefálico severo, con pérdida de conocimiento y sangrado por oído y nariz. Según esa versión, fue atendido primero en un hospital de Pitalito (Huila) y luego remitido a Bogotá, donde finalmente falleció. Sin embargo, en diálogo con Noticias Caracol, la madre insistió en que su hijo estaba sin medicamento desde comienzos de 2026. Le aquí: Hemofilia: qué es, por qué ocurre y por qué el tratamiento es vital en casos severos “Lo que ellos están diciendo es una gran mentira. A mí me llamaron y me dijeron que Medicarte, a partir del primero de enero, quedaba sin contrato, que la Nueva EPS había terminado el contrato. O sea, que para enero no tenía medicamento, no tenía citas, no tenía nada. A partir del primero de enero el niño quedaba sin medicamento, quedaba sin IPS, quedaba sin nada”, aseguró. Uno de los puntos más sensibles del caso es la negativa a la cirugía. Frente a ese señalamiento, Pico explicó que su decisión estuvo relacionada con la falta del tratamiento necesario para un paciente hemofílico antes de una intervención de esa magnitud.

“El niño no tenía el medicamento para colocarle para la cirugía. Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”, afirmó. La mujer también sostuvo que, tras la caída, el menor se encontraba inicialmente estable y consciente, y que solicitó su traslado urgente a Bogotá para garantizar el acceso al medicamento. Entérese: Defensora Iris Marín sobre la muerte de Kevin Acosta: “era responsabilidad del sistema de salud” “El niño sí tuvo la caída, pero él no perdió el conocimiento del todo. Llegué al centro de salud más cercano; ahí lo estabilizaron y el niño ya estaba bien, estaba estable. De ahí me lo remitieron a Pitalito, donde fue la demora que ellos tuvieron. El niño estuvo consciente hasta medianoche. Les dije que tocaba un traslado urgente hacia Bogotá donde podían tenerle el medicamento y la única respuesta es que tocaba esperar que la Nueva EPS autorizara”, añadió. Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha puesto nuevamente en evidencia la deficiencia en la atención a pacientes con enfermedades huérfanas y la continuidad en la entrega de tratamientos en el sistema de salud.

