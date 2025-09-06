Doloroso relato de una madre tras la muerte de su hijo en Soacha por $6.000 de mazamorra

Andrea Guerrero es una madre colombiana que lleva cinco meses esperando que se haga justicia por el asesinato de su hijo Juan José Correa, de 17 años, en Soacha, Cundinamarca.

La mujer todavía recuerda con dolor aquella noche del 12 de abril, cuando Juan José trabajaba vendiendo mazamorra en un sector del Centro Comercial Unisur, ubicado en la carrera 30 con calle 0. Ella no imaginaba que el oficio de este joven le costaría la vida, pues dos adultos y un menor de edad se acercaron a él para pedirle dos vasos de mazamorra, los cuales costaban $6.000 y cuyo pago se haría por transferencia de Nequi.

La transferencia nunca llegó, por lo que Juan trató de alcanzarlos en un vehículo para reclamarles por el engaño del que había sido víctima, pero en medio de un forcejeo recibió una puñalada cerca al corazón (10 centímetros) que le ocasionó la muerte inmediata.

Guerrero contó en entrevista con Relatos Al Límite que en el momento del ataque, su hijo estaba con dos compañeros: “Se acercaron tres personas, pidieron tres mazamorras, las pagaron por Nequi, y después pidieron nuevamente dos mazamorras de las cuales le informaron al conductor que ya les había girado los 6 mil pesos. Ellos validaron y era un ‘Nequi trampa’”, explicó la madre, agregando que a Juan José le pagaban $20.000 más comisiones por el día laboral.

La Policía capturó a los tres implicados en flagrancia; sin embargo, el proceso judicial avanza lentamente. Los dos adultos esperan audiencia de imputación el próximo 28 de septiembre, mientras que el menor de edad enfrenta cargos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La familia teme que, por vencimiento de términos, los agresores puedan recuperar la libertad. Incluso, la propia fiscal del caso reconoció la congestión de procesos.

La madre recordó entre lágrimas la última llamada de su hijo: “Hola, madrecita, no te puedo contestar mucho porque estoy con mi jefe, pero la quiero mucho”. Horas más tarde, esa sería la última vez que escucharía su voz. El sueño de Juan José era estudiar Derecho y convertirse en abogado. Hoy, su madre pide que el crimen de su hijo no quede en la impunidad.