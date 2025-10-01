Detuvieron a madre y padrastro de menor de 14 años que murió tras una cirugía estética en México

La tragedia de Paloma Nicole Arellano, la adolescente de 14 años que murió tras someterse a una cirugía de busto en Durango, México, ha puesto en el centro de las investigaciones a su madre, Yazmín Escobedo Quiñónez.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, ella fue quien autorizó a su pareja, el cirujano plástico Víctor Manuel “N”, para realizar el procedimiento, pese a no contar con el consentimiento del padre de la menor.

Las autoridades sostienen que Escobedo no solo incurrió en omisión de cuidados, sino que además participó activamente en la preparación del procedimiento y habría falsificado documentos oficiales para que la intervención se llevara a cabo.

Hoy está privada de la libertad junto a su pareja, en espera de las audiencias del próximo 3 de octubre, donde se determinará si ambos serán vinculados formalmente a un proceso judicial.

El caso tomó un giro más grave cuando se reveló que la madre ejercía como enfermera sin estar registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Pese a carecer de título, acompañaba a su compañero sentimental en diferentes cirugías.

“Exijo que se investigue a todos los responsables”, dijo Carlos Arellano, padre de la menor, al denunciar que nunca fue informado de la operación y que incluso fue engañado: la madre le dijo que su hija tenía covid y la llevaría a la sierra.