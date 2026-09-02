Se metió al Bronx de Medellín para rescatar a su hija de una red de trata: el drama de una madre por recuperar su custodia

Dejar a su hija a cargo de su padre, debido a las complicaciones de salud originadas por el cáncer de mama, se volvió todo un calvario para Sandra*, una madre de familia quien tuvo que llegar a disfrazarse de habitante de calle para poder encontrar a su pequeña, de 13 años, entre los centenares de habitantes de calle que colman el sector del Bronx, una de las zonas más críticas de Medellín. Los problemas comenzaron el pasado 30 de julio, de acuerdo con esta madre, cuando luego de una denuncia de violencia intrafamiliar por parte del padre de la menor, intervinieron las autoridades y la adolescente quedó bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“El papá, con quien vivía ella, le pegó y por eso llamaron al 123 y mandaron a la Policía de Infancia y Adolescencia. Se la llevaron para Bienestar Familiar, al Centro de Diagnóstico y Derivación de Robledo, y el pasado 10 de agosto me dicen que estaba bajo custodia de ellos”, relató Sandra.

Terminó en el Bronx

Confiada en que su hija estaba bajo custodia de esta institución, Sandra viajó hacia Quibdó, Chocó, para atender problemas con su vivienda, puesto que fue una de las 21.000 damnificadas por este sismo, según comentó. Pero cuando fue a averiguar por su hija, nadie le daba respuesta de dónde estaba. Las primeras versiones darían cuenta de que la menor se habría evadido de este centro de diagnóstico el pasado 13 de agosto, en compañía de otros adolescentes, y una conocida aseguró que la habría observado en el sector El Bronx, incluso adjuntándole una fotografía. “Me dijeron que estaba consumiendo drogas y que era explotada sexualmente”, relató Sandra, quien ante esto buscó cómo regresar con prontitud de la capital chocoana y decidió disfrazarse de habitante de calle para entrar a esta peligrosa zona del barrio Estación Villa, en la comuna 10 (La Candelaria). Entérese: “El Bronx” de Medellín no es solamente una calle del centro Para hacerlo, habría decidido ponerse ropa en mal estado, deshilachada y sucia, además de echarse tierra en el rostro y en su cuerpo para poderse camuflar entre esta población, todo con el fin de buscar a su pequeña. “La busqué varias horas hasta que la encontré en el Bronx, estaba vestida como prostituta y ofreciéndose. Con ella estaban unos jóvenes y unos habitantes de calle. Cuando la vi, me acerqué y traté de sacarla de allí, pero quienes la acompañaban me agredieron”, dijo Sandra, quien sufrió lesiones en su rostro y su cuerpo, antes de ser expulsada de este sitio.

Habría destapado una red

Con su cuerpo maltratado, Sandra decidió ir a la Fiscalía y a la Policía a denunciar la agresión en su contra y, de paso, lo que estaba ocurriendo con su hija adolescente, a quien una red de trata de personas la estaría explotando, no solo en esta parte del centro de Medellín, sino en otros municipios de Antioquia. Según explicó esta madre, un grupo del Gaula de la Policía Antioquia habría rescatado a un grupo de menores en San Pedro de los Milagros, los cuales estarían siendo explotados. Entre ellos se encontraría su hija, lo cual la llevó a cuestionarse sobre el proceder del Bienestar Familiar con los menores que quedarían bajo su custodia. “A mí me notificaron que mi niña estaba con Bienestar Familiar, pero no me entregaron ninguna evidencia. Cuando me fui a buscarla al lugar donde me dijeron que estaba, me dijeron que ella no estaba allá, por lo que tuve que ir a Fiscalía para que iniciaran un proceso y me dieran alguna respuesta”, explicó. Le puede interesar: El Bronx se desplaza al atrio de la Basílica Metropolitana y el parque Bolívar Posteriormente dos agentes, uno del Gaula de la Policía y otro del CTI de la Fiscalía, le indicaron que habrían rescatado a la menor, de acuerdo con las características que Sandra describía. “Solo me dijeron que había una niña que coincidía con las características que di en la Fiscalía cuando puse la denuncia”, aseguró. En las últimas horas continuó con su batalla legal contra el Bienestar Familiar y contra las demás entidades por no haberle garantizado los derechos ni la protección a su hija, luego de haber quedado bajo su custodia. Además, cuestionó las garantías de esta entidad que les ofrecen a los menores de edad. Sobre esta situación, Bienestar Familiar emitió un pronunciamiento, en el que aseguraba que la menor, mientras estuvo bajo su tutela, contó con toda la protección necesaria y los cuidados para evitar la vulneración de sus derechos.

“La situación fue puesta en conocimiento de la Autoridad Administrativa, la Comisaría de Familia, que actualmente es la encargada de atender el proceso administrativo. En este sentido, corresponde exclusivamente a dicha autoridad suministrar la información relacionadas con el proceso”, indicaron. Mientras tanto, Sandra continúa recorriendo las calles de Medellín, en medio de su agonía, para volverse a reunir con su hija y sacarla del mundo en el que, en medio de un confuso proceso legal, terminó involucrada. Aseguró que volvería a meterse a sitios tan peligrosos como el Bronx, solo para que su pequeña esté bien y sana. *Nombre cambiado Preguntas frecuentes