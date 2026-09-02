Se metió al Bronx de Medellín para rescatar a su hija de una red de trata: el drama de una madre por recuperar su custodia

Dejar a su hija a cargo de su padre, debido a las complicaciones de salud originadas por el cáncer de mama, se volvió todo un calvario para Sandra*, una madre de familia quien tuvo que llegar a disfrazarse de habitante de calle para poder encontrar a su pequeña, de 13 años, entre los centenares de habitantes de calle que colman el sector del Bronx, una de las zonas más críticas de Medellín.
Los problemas comenzaron el pasado 30 de julio, de acuerdo con esta madre, cuando luego de una denuncia de violencia intrafamiliar por parte del padre de la menor, intervinieron las autoridades y la adolescente quedó bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).