Maduro acusa a EE. UU. de usar inteligencia artificial en video sobre ataque a barco con droga

Las tensiones entre Caracas y Washington volvieron a escalar tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró este martes que fuerzas estadounidenses atacaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.
“Eliminamos una embarcación que llevaba muchas drogas”, dijo Trump desde la Casa Blanca al confirmar el operativo militar, parte del despliegue de buques en aguas del Caribe.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también se pronunció en la red X, afirmando que se trató de “un ataque letal contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista”.