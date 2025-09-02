Maduro acusa a EE. UU. de usar inteligencia artificial en video sobre ataque a barco con droga

Las tensiones entre Caracas y Washington volvieron a escalar tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró este martes que fuerzas estadounidenses atacaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela. “Eliminamos una embarcación que llevaba muchas drogas”, dijo Trump desde la Casa Blanca al confirmar el operativo militar, parte del despliegue de buques en aguas del Caribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, también se pronunció en la red X, afirmando que se trató de “un ataque letal contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista”.

Desde Caracas, la respuesta no se hizo esperar. Freddy Ñañez, ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones y cuestionó la autenticidad de las pruebas. Según el funcionario, el video difundido por Washington fue generado con inteligencia artificial (IA). “Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”, escribió en Telegram, agregando capturas de una búsqueda en la plataforma de IA Géminis. Ñañez acusó además a Rubio de “alentar a la guerra”.

El propio Maduro elevó el tono contra el secretario de Estado. En una alocución lo calificó como “señor de la guerra” y lo acusó de querer “mancharle las manos de sangre” a Trump, así como de impulsar un “cambio de régimen” en Venezuela mediante una estrategia de “máxima presión”. El incidente ocurre en medio de la tensión diplomática que persiste entre ambos países desde 2019, cuando se rompieron relaciones. Washington acusa a Maduro de liderar un cartel de narcotráfico y mantiene un despliegue naval en el Caribe bajo la etiqueta de operaciones antidrogas. Aunque Trump ha negado que exista un plan de invasión a Venezuela, Maduro decretó un estado de “máxima alerta” frente a lo que considera amenazas militares de Estados Unidos.