Maduro anuncia despliegue total de fuerzas en Venezuela ante “amenazas” de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este sábado que el plan de defensa ante las “amenazas” de Estados Unidos se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban.

Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con siete buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Caracas considera como una “amenaza” para presionar un “cambio de régimen”.

En respuesta, Maduro ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

“Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados”, dijo en un audio en Telegram el mandatario, que anuncia frecuentemente este tipo de maniobras, muy publicitadas en redes sociales, pero no necesariamente traducidas en operaciones visibles sobre el terreno.