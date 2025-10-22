Maduro propuso crear una app de vigilancia para que los venezolanos reporten “las 24 horas del día todo lo que ven y oyen”

Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela, pidió a su gobierno en su programa de televisión crear una aplicación en la que tenga participación la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El fin de esta aplicación es que “el pueblo pueda reportar las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye” y que pueda denunciar cualquier actividad que se considere como amenaza a la soberanía del territorio nacional para la “defensa del país”.

La plataforma, según Nicolás Maduro, “debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de inmediato, junto a las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral, el sistema defensivo territorial nacional”.

“Es una idea maravillosa. Tenemos ese instrumento, lo tenemos todo: la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas y muchas otras cosas”, añadió Maduro.

Estas declaraciones se dan en medio del operativo estadounidense con siete buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Caracas considera como una “amenaza” para presionar un “cambio de régimen”.

Maduro tacha de “asedio” la movilización estadounidense en el Caribe. Como respuesta, el mandatario había ordenado ejercicios militares y llamó a civiles a alistarse en la reserva.