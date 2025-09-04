¿Le servirá? Este es el celular que China le regaló a Maduro y “no pueden intervenir los gringos”

El dictador venezolano Nicolás Maduro le hizo un guiño a China en medio de las tensiones que la nación sudamericana enfrenta con Estados Unidos y dio evidencias de una alianza con el gigante asiático. Una muestra de ese apoyo sería el celular que le habrían obsequiado al líder chavista.

De acuerdo con Maduro, el celular regalado por Xi Jinping posee una tecnología de comunicación satelital que lo haría inmune a intervenciones externas. “Este es el mejor celular del mundo, me lo regaló mi hermano Xi Jinping. Con este teléfono no te lo pueden intervenir los gringos, ni aviones espía, ni satélites”, detalló el dictador venezolano.

“Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei, que es el más avanzado del mundo... Este me lo regaló el presidente Xi Jinping, de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con él”, agregó Maduro en medio de una intervención hecha en el Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos.