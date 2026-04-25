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Venezuela podrá pagar la defensa de Maduro y su esposa: Estados Unidos lo autorizó

El ejército estadounidense lanzó ataques sobre Caracas el 3 de enero, arrestó a Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Le contamos de dónde puede salir el dinero.

  • EE. UU. autorizó al gobierno venezolano pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, según una decisión reciente de la OFAC. FOTO: @realdonaldtrump
    EE. UU. autorizó al gobierno venezolano pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, según una decisión reciente de la OFAC. FOTO: @realdonaldtrump
Agencia AFP
Klarem Valoyes Gutiérrez
Klarem Valoyes Gutiérrez
hace 2 horas
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Estados Unidos dio luz verde para que el gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa del depuesto presidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York acusado de narcotráfico, según un documento judicial.

Hasta ahora, la administración estadounidense impedía que el gobierno venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro y de su esposa Cilia Flores, también encarcelada y procesada por tráfico de drogas, debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país.

Puede leer: Capturaron al soldado que apostó por la caída de Maduro: un fraude de 409.000 dólares

La defensa del matrimonio se había aferrado a este punto para intentar lograr la anulación de la acusación, con el argumento de que prohibir a un acusado acceder al abogado de su elección constituye una violación de un derecho garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Pero el Departamento del Tesoro va a permitir “a los abogados de la defensa recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, escribió el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, en una carta fechada el viernes.

Según la misiva, los fondos deben haber estado disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no pueden proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas en Estados Unidos.

Desde el derrocamiento de Maduro a comienzos de enero, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria interina.

Estados Unidos controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

Según el escrito presentado el viernes, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una espectacular operación militar del ejército estadounidense, que involucró unos 150 aviones y helicópteros, además de tropas terrestres.

Maduro se autodenomina “prisionero de guerra” y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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Maduro y su esposa están recluidos por separado en una prisión de máxima seguridad en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué EE. UU. bloqueaba la defensa de Maduro?
Por sanciones económicas contra Venezuela que impedían transferencias de dinero desde el Estado venezolano a abogados en EE. UU.
¿Por qué ahora sí se permite el pago?
Para garantizar el derecho constitucional a la defensa y evitar que el juicio sea anulado por falta de garantías legales.
¿Dónde está detenido Nicolás Maduro?
En una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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