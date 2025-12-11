Maduro llamó a Colombia a “refundar la Gran Colombia” en pleno discurso en Caracas

Esto se produce en medio de una tensa situación con Donald Trump , luego de que esta semana se registrara el sobrevuelo de dos cazas F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense en zona cercana al Golfo de Venezuela. También ocurre en paralelo al recibimiento del Premio Nobel de la Paz por parte de la líder opositora María Corina Machado, quien aseguró en una rueda de prensa internacional este jueves que —en efecto— recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela con rumbo a Oslo, Noruega.

En medio de un número indeterminado de personas, Nicolás Maduro hizo un llamado a los colombianos para “refundar la Gran Colombia” . Esa fue la invitación que realizó el líder del régimen venezolano este 10 de diciembre, durante un discurso pronunciado frente a una multitud en Caracas, desde Miraflores.

“Y mi saludo, desde las calles de Caracas, al pueblo de Colombia. Les digo que, más temprano que tarde, tenemos que refundar la Gran Colombia. El pueblo de Venezuela, el pueblo de Colombia, el de Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá; los pueblos del Táchira, el Zulia, Falcón, Caracas”, aseveró Maduro.

Cabe recordar que la Gran Colombia fue fundada el 17 de diciembre de 1819, durante el Congreso de Angostura. Esta república estaba integrada por los territorios que hoy corresponden a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

“Se acercan tiempos de unión gran colombiana, de unión bolivariana. Lo sé, lo presiento en mi corazón: los tiempos que vienen, los tiempos que se acercan, los tiempos que se anuncian son tiempos para la unión, para hacer la verdadera revolución bolivariana; para la unión, para la emancipación de toda Suramérica”, concluyó Maduro.

Precisamente, este jueves el gobierno de Estados Unidos dijo que impondrá nuevas sanciones contra tres sobrinos de Maduro, junto con varias empresas navieras que transportan petróleo venezolano. Una medida se produce poco después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, que será conducido a un puerto de Estados Unidos y el petróleo será confiscado, declaró este jueves la portavoz de la Casa Blanca.

“Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo”, declaró la portavoz, Karoline Leavitt. El petrolero, sometido a sanciones desde hacía años, fue asaltado por fuerzas estadounidenses el miércoles en el Caribe, un acto calificado de “robo descarado” y “piratería” por Caracas.

El petróleo es la principal fuente de recursos del gobierno de Maduro, y esa incautación representa un significativo aumento de la presión. “No vamos a permanecer quietos y ver cómo buques sancionados navegan con crudo de contrabando, cuyos beneficios sirven para alimentar el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos”, añadió la portavoz.

Preguntada sobre si la campaña en el Caribe tiene como objetivo el tráfico de drogas o el petróleo, Leavitt respondió: “Estados Unidos está centrado en lograr varias cosas en el hemisferio occidental (ndlr: el continente americano)”. “El presidente ha adoptado un enfoque nuevo que no ha sido tomado por ninguna administración desde hace bastante tiempo”, añadió.

La Casa Blanca publicó la semana pasada una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que eleva a América Latina y el Caribe como una región de interés esencial, ante la presencia de China y de regímenes que Washington considera hostiles.

