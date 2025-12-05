200 millones de dólares y amnistía para funcionarios del régimen: lo que le pidió Maduro a Trump para salir de Venezuela

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump reconoció días atrás que tuvo una conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro. De ese diálogo, se conocieron las condiciones que puso el líder chavista para salir del país sudamericano.

Quince minutos fue lo que duró la llamada entre Trump y Maduro. En ese tiempo, según reveló el diario británico The Telegraph, el autoproclamado presidente de Venezuela le propuso una serie de condiciones al republicano para salir de territorio venezolano.

Una de esas condiciones fue el poder conservar 200 millones de dólares de su fortuna personal, la cual se encontraría congelada en cuentas estadounidenses.

La segunda solicitud fue la amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del régimen de Maduro, pues varios son investigados por presuntos abusos contra los derechos humanos y cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

De las dos condiciones, según indicó el medio británico, fue la amnistía a los integrantes del gobierno venezolano la que generó molestia en el presidente estadounidense y, por tanto, la que no permitió que la negociación entre los dos líderes avanzara.