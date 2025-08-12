Así puede cambiar la campaña presidencial de 2026 el magnicidio de Miguel Uribe

En al menos tres aspectos podría cambiar el rumbo de la campaña presidencial de 2026 tras la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, tras más de dos meses de haber sido baleado en un evento de campaña en el occidente de Bogotá. Estos giran en torno a la capacidad de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, el diálogo entre partidos políticos y hasta las relaciones con Estados Unidos.
Ante el contexto en el que Colombia volvió, tras 35 años, a los asesinatos de candidatos presidenciales, surgen interrogantes sobre la actividad política a siete meses de las elecciones legislativas y nueve meses de las presidenciales: ¿cómo se protegerá a los candidatos? ¿Habrá eventos en plaza pública? ¿Hay departamentos vedados para hacer campaña?