La responsabilidad política de Petro en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

En esta emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. En primer lugar, examinamos la responsabilidad política de Petro en el asesinato de Miguel Uribe, destacando cómo el presidente realizó más de cuarenta trinos atacando a Uribe antes del atentado, incluyendo uno dos días antes donde acusaba a su abuelo de torturar a diez mil colombianos. Analizamos su falta de empatía durante el duelo, no solo por no comunicarse con la familia de Uribe tras el atentado, sino también por actos como confundir su nombre en un minuto de silencio y permitir que su ministro Armando Benedetti fuera condecorado por la Policía el mismo día del sepelio. En segundo lugar, abordamos el polémico caso de Daniel Quintero y su controvertida acción de izar una bandera de Colombia en territorio peruano, un acto que realizó justo el día que se conoció la muerte de Miguel Uribe, mostrando un pésimo “timing” político. Discutimos cómo Quintero, quien enfrenta múltiples procesos por presunta corrupción, busca posicionarse como candidato presidencial del Pacto Histórico compitiendo con Gustavo Bolívar, mientras utiliza estrategias mediáticas como irrumpir en debates con banderas de Palestina pese a los escándalos que rodean su gestión como alcalde de Medellín. Finalmente, exploramos la historia de cómo la Andi decidió no invitar a Petro a su congreso anual, revelando que el presidente había expresado previamente a Bruce Mac Master que “no le gustaban esas cosas” y pidiéndole que no lo invitara, pero luego se quejó públicamente de no haber sido incluido, generando que varios ministros cancelaran su asistencia al evento en solidaridad, evidenciando la creciente tensión entre el gobierno y el sector empresarial que se ha profundizado especialmente en el último año.