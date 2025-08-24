Malestar por el estado de las vías en Bello, taxistas ruedan con mensajes de protesta

3 y 4
Temas recomendados
La colombiana, pese al favoritismo con el que llegaba a la primera ronda, se vio sorprendida por la eficacia de la neozelandesa Lulu Sun.
El exalcalde de Medellín deberá ganarse su entrada a la consulta. Desde varios sectores de esa coalición insisten en que las imputaciones e investigaciones que pesan en su contra pueden ser un impedimento.
Las autoridades emitieron varias alertas en el Caribe colombiano debido a la probabilidad de que se forme un ciclón en las próximas 48 horas.
