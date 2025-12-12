Maleta abandonada generó pánico en la Loma de los Bernal, en Medellín

Una maleta que algún viajero despistado dejó abandonada afuera de una unidad residencial fue el origen de varios minutos de pánico que se vivieron en la Loma de los Bernal, en el suroccidente de Medellín. Todo porque los vecinos, de inmediato, pensaron que dentro de ella habían dejado una bomba.
Los hechos se registraron sobre las 4:30 de la tarde de este viernes en la carrera 84B con la calle 4G, en este sector de la Comuna 16 (Belén), cuando la maleta estaba afuera de este conjunto residencial y por protocolo de seguridad, un vigilante llamó a la Policía, que llegó a la zona con su equipo antiexplosivos.