Maleta abandonada generó pánico en la Loma de los Bernal, en Medellín

La comunidad alertó porque un habitante del sector, al parecer, mientras se devolvía a su casa, dejó la maleta abandonada. Pensaron que era una bomba.

  • Las autoridades cerraron la vía por cerca de 45 minutos, mientras comprobaban el contenido de la maleta que dejaron abandonada en la Loma de los Bernal. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 53 minutos
bookmark

Una maleta que algún viajero despistado dejó abandonada afuera de una unidad residencial fue el origen de varios minutos de pánico que se vivieron en la Loma de los Bernal, en el suroccidente de Medellín. Todo porque los vecinos, de inmediato, pensaron que dentro de ella habían dejado una bomba.

Los hechos se registraron sobre las 4:30 de la tarde de este viernes en la carrera 84B con la calle 4G, en este sector de la Comuna 16 (Belén), cuando la maleta estaba afuera de este conjunto residencial y por protocolo de seguridad, un vigilante llamó a la Policía, que llegó a la zona con su equipo antiexplosivos.

Para ello se hizo el cerramiento total de esta calle, mientras que con los equipos se hacía la revisión de este equipaje, para saber si su contenido era algún elemento explosivo o no.

Al hacer la verificación, lo primero que encontraron fue que la maleta no tenía ningún elemento que pusiera en riesgo la integridad de los residentes de este sector de la ciudad.

Entérese: Identifican a las víctimas de la explosión registrada dentro de un carro en el peaje de Copacabana

Cuando la abrieron, se encontraron con que dentro de este equipaje había una gorra, lo cual generó risa entre algunos de los uniformados y rabia en otros, debido al despliegue que se necesitó por una falsa alarma de bomba.

El corredor vial estuvo cerrado por 45 minutos, mientras se efectuaban todos los protocolos necesarios para hacer la verificación del contenido de este equipaje.

Le puede interesar: Atención: encapuchados le prendieron fuego a una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín

Debido al pánico generado por el abandono de esta maleta, las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para dar con la persona que provocó esta situación. Se presume que, inicialmente, habría sido una pareja.

Los hechos se registran en medio de un panorama en el que las recientes amenazas de grupos terroristas en la ciudad han generado susto entre la población general.

El caso más reciente ocurrió en la madrugada de este martes en el peaje de Cabildo, en la antigua vía entre Girardota y Barbosa, luego de que dos presuntos integrantes del ELN detonaron un artefacto explosivo, afectando la estructura de la caseta y el tablero de tarifas.

A este se sumó la explosión de un artefacto explosivo dentro de un carro en la autopista Medellín-Bogotá, a pocos metros del peaje de Copacabana, hecho que dejó dos muertos y dos policías heridos.

