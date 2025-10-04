Maluma brilló en el icónico Empire State de Nueva York durante el lanzamiento de la fragancia BOSS Bottled Beyond

Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria musical como Maluma, brilló este viernes al interpretar sus éxitos en el icónico Empire State Building de Nueva York, Estados Unidos. Durante su presentación en el Observatorio del Piso 86, el emblemático rascacielos se iluminó de amarillo, azul y rojo en homenaje a la bandera de Colombia, lo que emocionó en gran medida a los fans del artista de 31 años.
El evento también celebró el Mes de la Herencia Hispana, marcando un hito en la música urbana, al ser la primera vez que un artista como Maluma se presenta frente a miles de espectadores, quienes disfrutaron al escuchar canciones como Corazón, Chantaje, Hawái y Bronceador.