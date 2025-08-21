Los lenguajes del arte actual llegan al Mamm con la exposición Señal abierta

Cien personas en fila en medio del espacio público, un plan imposible para sellar el mar con toneladas de cemento o el rumor de decenas de frecuencias radiales convertidas en un mismo ruido blanco. Estas escenas, que en otro contexto podrían parecer absurdas, adquieren en el Mamm otra lógica: son gestos que interrogan cómo nombramos lo que el arte hace con nuestra realidad, y son la premisa de Señal abierta: lenguajes del arte actual, la exposición que inauguró el museo este jueves 21 de agosto.
Y es que detrás de esas imágenes no hay una simple acumulación de obras, hay un proyecto curatorial a cargo de Arturo Salazar y José Ruiz. Ambos, integrantes del colectivo editorial Ediciones Réplica, partieron del Diccionario de Arte Actual que Leonel Estrada publicó en 1983, un proyecto pedagógico que buscaba acercar a públicos no especializados a corrientes emergentes como el arte correo, el videoarte o los happenings.