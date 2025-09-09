Posible venta de dos obras de Débora Arango encendió la polémica en Medellín, ¿por qué?

Débora Arango murió hace veinte años y hace casi cuarenta donó la casi totalidad de sus pinturas, bocetos y artesanías al Museo de Arte Moderno de Medellín. Lo hizo porque el Mamm sacó del olvido el trabajo que ella realizó durante toda una vida dedicada a las artes plásticas y a la soledad en Casa Blanca, una casona en Envigado. Todo esto viene a cuento por el reciente debate provocado en la ciudad por cuenta de la intención que tiene el Mamm de venderle al Banco de República las obras Madona del silencio y Rojas Pinilla.

“Para que la gente se haga una idea, que se vendan estas obras sería como si el museo de Van Gogh vendiera uno de los cuadros de la serie de Los girasoles”, dice una fuente que habló con EL COLOMBIANO con el expreso pedido de conservar oculta su identidad.

De alguna forma, ambas obras representan los aspectos más llamativos de la obra de la pintora nacida en Medellín en 1907. Por un lado, Madona del silencio muestra la forma disruptiva en la que Arango representó a la maternidad, lejos de los motivos del marianismo. Además, Rojas Pinilla representa su visión política del país, cercana a las reivindicaciones del gaitanismo.

La decisión del museo de vender las obras no es reciente. Hace parte de una estrategia para amplificar y divulgar el legado de Débora, que incluye el acompañamiento desde el año pasado a la alcaldía de Envigado en su plan de abrir la Casa Museo Débora Arango; un libro sobre la artista con una mirada actual de sus obras, que espera publicar en marzo. También acompaña la producción de una película de Débora que hacen unos realizadores estadounidenses. Además, tiene el plan de hacer una exposición de Débora en diálogo con las obras de otros artistas de que Femsa tiene en su catálogo.