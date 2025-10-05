En video | La impresionante marea humana vestida de rojo en apoyo a los palestinos en Amsterdam

Decenas de miles de personas se movilizaron el domingo en Amsterdam para pedir el fin de la guerra en Gaza, vestidos de rojo y gritando en las calles “Liberen a Palestina”. En París, por su parte, miles se manifestaron por la liberación de los rehenes.
Los organizadores de la manifestación de la “línea roja” (Rode lijn), indicaron que cerca de 250.000 personas desfilaron en la capital neerlandesa, pidiendo acciones del gobierno de Países Bajos contra Israel.