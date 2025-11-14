x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El Hip Hop se toma a Medellín: este sábado empieza Manifeisto Fest ¡Prográmese!

Será una semana llena de actividades por toda la ciudad. Habrá caminadas guiadas, conciertos, talleres y conversatorios. Aquí le contamos todo lo que hay. Todas las actividades serán de entrada libre.

  • La cuarta edición de Manifiesto Fest se celebrará del sábado 15 al sábado 22 de noviembre. Foto cortesía Casa Kolacho.
    La cuarta edición de Manifiesto Fest se celebrará del sábado 15 al sábado 22 de noviembre. Foto cortesía Casa Kolacho.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 minutos
bookmark

Durante una semana el Hip Hop, en todas sus formas, se tomará Medellín. Entre el sábado 15 y el sábado 22 de noviembre se celebrará una nueva edición de Manifiesto Fest, el evento que pone a la cultura hip hop como centro de la vida.

Le puede interesar: “Empecé a sentir que estaba perdiendo mi magia”: conmovedor mensaje entre lágrimas de Karol G en los Latin Grammy

Este festival, organizado por Casa Kolacho, propone actividades de todo tipo para pensar la vida y la ciudad a partir del Hip Hop. Habrá conciertos, conversatorios, talleres, encuentros y más. Habrá espacio para hablar de salud mental, arte y urbanismo, creación colectiva, sanación, gestión cultural y más.

“Abrazamos un Hip Hop diverso, incluyente y transformador. Un Hip Hop que sana las heridas del pasado, que construye puentes de encuentro y que celebra la vida en todas sus formas. Nuestras rimas serán medicina para el alma, nuestros beats latirán al ritmo de la igualdad, nuestra pintura será memoria viva y nuestros movimientos serán una danza de libertad. Juntas, juntos y juntes, crearemos un Hip Hop que nos permita sanar las múltiples violencias que nos han enfermado como sociedad. ¡El Hip Hop es vida, es amor, es resistencia! ¡Manifiesto fest, Hip Hop para Sanar!, dice el manifiesto del Festival.

También habrá recorridos guiados, muestras de skateboarding, breaking, graffiti y stunt bike, sets de Djs, y una experiencia de hip hop exclusiva para niños donde podrán aprender de primera mano a rapear, a hacer graffiti y breaking, los elementos principales del Hip Hop.

En cuanto a las presentaciones en vivo, que tendrán lugar en la UVA Huellas de Vida (Comuna 13 en la Calle 39 C # 113 A - 01), el cartel de artistas está conformado por Gona, Lianna, Radio MC, Kabe aka Alfa, Nerón, Jota Hache, La Fiera, Dj Lolita, Kario One, Varé Varé y Niko RST.

Para saber más: Fundir el Grammy para hacer una cadena: Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron cinco premios. Aquí los ganadores

Las actividades serán en diferentes lugares como Casa Kolacho y en la UVA Huellas de Vida en la Comuna 13, en La Pascasia, en Bellas Artes, en el Museo de Antioquia.

Todas las actividades son de entrada libre. Para conocer la programación completa y dónde será cada actividad puede consultar las redes sociales de Casa Kolacho o entrar a la página web del festival, www.manifiestofest.com

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida