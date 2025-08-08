x

¿Sin trabajo? ManpowerGroup tiene más de 3.700 vacantes abiertas en Colombia: así puede postularse

La compañía tiene ofertas tanto para cargos operativos como administrativo. Ofrece buenos salarios y beneficios adicionales.

    La compañía guía a más de 500 empresas aliadas a nivel nacional en sus procesos de atracción, selección y desarrollo de talento. FOTO: Getty
Johan García Blandón
hace 15 minutos
ManpowerGroup, empresa líder mundial en talento humano, tiene actualmente 3.770 vacantes activas en Colombia por medio de Magneto Empleos.

Y es que esta compañía, que lleva 49 años trabajando en Colombia, lo hace con un propósito claro: ayudar a las personas a desarrollar su potencial a través del empleo. Por eso, hoy en día, esa visión se traduce en miles de oportunidades laborales abiertas en distintas regiones del país, con perfiles para todos los niveles: personal de servicio al cliente y ventas, hasta desarrolladores de software o profesionales en talento humano, entre otros.

“Sabemos que las personas están buscando empleos que les ofrezcan equilibrio, sentido y bienestar. Nuestro trabajo es conectar ese deseo con empresas que valoran y desarrollan el talento humano”, asegura Javier Echeverri, Country Manager de ManpowerGroup Colombia.

Le puede interesar: Empleos en tecnología y ventas: Somos Internet abrió más de 60 vacantes en Medellín y Bogotá

¿Por qué trabajar en Manpower? Un modelo de empleo centrado en las personas

Más allá de la oferta laboral, ManpowerGroup trabaja bajo una cultura de bienestar, inclusión y desarrollo continuo, con más de 20 programas orientados al cuidado de sus colaboradores y la construcción de trayectorias laborales sólidas.

Entre los beneficios que destacan se encuentran:

- Formación en habilidades técnicas y blandas.

- Acceso al fondo de empleados.

- Esquemas de trabajo flexibles.

- Voluntariado corporativo.

- Programas de salud física y emocional.

- Oportunidades de crecimiento dentro y fuera de la organización.

Además, la compañía guía a más de 500 empresas aliadas a nivel nacional en sus procesos de atracción, selección y desarrollo de talento, conectándolas con el mejor talento calificado, con el fin de construir equipos alineados con sus objetivos y con un enfoque muy humano.

Lea más: ¿Busca empleo en alimentos, ventas o producción? Grupo Levapan está contratando

Diversidad, equidad e impacto social

Uno de los pilares estratégicos de esta organización es su compromiso con la empleabilidad diversa e inclusiva. Por eso, implementa acciones concretas que promueven oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, jóvenes en búsqueda de su primer empleo, mujeres, población migrante, comunidades rurales y personas mayores.

“Creemos en el trabajo como motor de transformación social. Cuando una persona accede a un empleo digno, su vida cambia. Y con ella, también la de su familia y su entorno”, concluye Javier Echeverri.

Actualmente, la compañía tiene 3.770 vacantes disponibles, a las que se puede acceder fácilmente desde la plataforma de Magneto Empleos. Allí es posible filtrar por ciudad, área de interés o modalidad (presencial, híbrida o remota), y postularse directamente con la hoja de vida actualizada.

Vacantes más destacadas

Conoce las ofertas de empleo

1. Asesor comercial tecnológico (Medellín)

Salario: $ 1.423.000 a $ 1.700.000.

Responsabilidades:

- Dar a conocer las características, beneficios y precios de los productos, demostrar el funcionamiento y uso de productos, promover ventas, generar acción o impulso de compra sobre los clientes.

Requisitos:

No se requiere experiencia, pero se valora experiencia en ventas o atención al cliente.

- Tener bachillerato completo hasta técnico.

Aplique aquí.

2. Asesor vendedor tesorero (Bogotá)

Salario: $ 1.160.000 a $ 1.499.000.

Requisitos:

- Formación mínima: Técnico en áreas financieras, contables o administrativas.

- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

- Conocimientos básicos en ventas y asesoría comercial.

- Disponibilidad para trabajar en la ciudad de Medellín.

Responsabilidades:

- Brindar asesoría comercial a clientes según los productos o servicios asignados.

- Realizar labores de venta y promoción de portafolio.

- Atender y dar seguimiento a las solicitudes de los usuarios.

- Cumplir con las metas comerciales establecidas por el área.

Beneficios:

- Excelente ambiente laboral.

- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

- Acceso a un sólido fondo de empleados.

- Acompañamiento y formación continua.

Postúlese aquí.

3. Operario de máquina servicios especiales (Medellín)

Salario: $ 1.160.000 a $ 1.499.000.

Requisitos:

Bachiller certificado.

Experiencia mínima de seis meses en manejo de máquinas o alta disposición para aprender.

Compromiso, responsabilidad y buena actitud hacia el trabajo operativo.

Responsabilidades:

- Operar maquinaria correspondiente a servicios especiales según las instrucciones técnicas.

- Cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la empresa.

- Apoyar en tareas complementarias dentro del área de producción o servicios especiales.

Más detalles de la oferta aquí.

4. Talento bilingüe con oportunidad de crecimiento (Barranquilla)

Salario: $ 2.500.000 a $ 4.000.000.

Responsabilidades:

- Gestionar pagos y programar pagos automáticos.

- Asesorar a los clientes en la administración de sus cuentas.

- Participar en campañas financieras innovadoras.

- Mantener comunicación efectiva con los clientes para resolver sus consultas.

Conozca también: Facol abrió 81 vacantes en Colombia para áreas de bodega, logística, servicio al cliente y ventas

Requerimientos:

- Nivel de inglés avanzado (B2 o superior).

- Experiencia previa en asesoría o consultoría financiera.

- Disponibilidad para asistir presencialmente al training y nesting en Bogotá.

Aplique aquí.

