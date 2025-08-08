¿Sin trabajo? ManpowerGroup tiene más de 3.700 vacantes abiertas en Colombia: así puede postularse

ManpowerGroup, empresa líder mundial en talento humano, tiene actualmente 3.770 vacantes activas en Colombia por medio de Magneto Empleos.
Y es que esta compañía, que lleva 49 años trabajando en Colombia, lo hace con un propósito claro: ayudar a las personas a desarrollar su potencial a través del empleo. Por eso, hoy en día, esa visión se traduce en miles de oportunidades laborales abiertas en distintas regiones del país, con perfiles para todos los niveles: personal de servicio al cliente y ventas, hasta desarrolladores de software o profesionales en talento humano, entre otros.
“Sabemos que las personas están buscando empleos que les ofrezcan equilibrio, sentido y bienestar. Nuestro trabajo es conectar ese deseo con empresas que valoran y desarrollan el talento humano”, asegura Javier Echeverri, Country Manager de ManpowerGroup Colombia.
Le puede interesar: Empleos en tecnología y ventas: Somos Internet abrió más de 60 vacantes en Medellín y Bogotá