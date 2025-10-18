Manrique brillará en Chile: bailarines paisas, campeones de salsa cabaret, representarán a Colombia en el Mundial de Baile 2026

En Cali, la capital mundial de la salsa, los bailarines Cristian Camilo Durán y María Fernanda Ossa Álvarez, del colectivo El Balcón de los Artistas de Manrique, se coronaron campeones nacionales en la categoría Salsa Cabaret (acrobática), convirtiéndose en los representantes oficiales de Colombia para el Campeonato Mundial de Baile, que se realizará en Chile en mayo de 2026.
Este nuevo triunfo consolida la proyección internacional de la dupla paisa, que siete meses atrás también había conquistado el Paramount Cup Festival de Oaxaca (México), una de las competencias más exigentes del circuito latino de baile.