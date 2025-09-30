x

SPEC LNG realizará mantenimiento anual de su terminal de regasificación en octubre

Del 10 al 14 de octubre, SPEC LNG ejecutará el mantenimiento programado de la terminal de regasificación en Cartagena, clave para el suministro de gas natural en Colombia.

    Los trabajos de mantenimiento preventivo de la terminal de GNL en Cartagena se programan anualmente con anticipación. FOTO tomada de X
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

SPEC LNG anunció que entre el 10 y el 14 de octubre realizará su mantenimiento anual programado en la terminal portuaria de regasificación, ubicada en Cartagena.

Esta infraestructura recibe, almacena y transforma el Gas Natural Licuado (GNL) importado en gas natural, que es utilizado tanto por el sector térmico como por otros consumidores industriales en el país.

Desde el inicio de operaciones de SPEC LNG, este mantenimiento se ejecuta cada año con el objetivo de conservar en óptimas condiciones los equipos y sistemas de la terminal, incluyendo la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés).

Coordinación con usuarios y autoridades del sector energético

De acuerdo con José María Castro, gerente general de SPEC LNG, las fechas se fijan con anticipación en coordinación con los usuarios de la terminal y con las autoridades energéticas.

“Se considera la utilización de la infraestructura, los mantenimientos de las plantas eléctricas, la anticipación a la época de baja hidrología que inicia en diciembre y la menor demanda de gas que se presenta en un fin de semana con festivo”, explicó Castro.

El mantenimiento fue reportado desde el 28 de marzo a las entidades competentes y registrado en el Sistema de Información de Mantenimientos e Intervenciones (SIMI) del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO-Gas), cumpliendo con los protocolos establecidos.

Disponibilidad superior al 99,9% en la terminal

SPEC LNG destacó que estos mantenimientos permiten mantener una disponibilidad superior al 99,9% en la terminal de regasificación, lo que garantiza la confiabilidad y eficiencia de la infraestructura.

“Gracias a estos mantenimientos anuales, la terminal de regasificación mantiene una disponibilidad superior al 99,9%, asegurando la confiabilidad y eficiencia de la infraestructura que contribuye con la seguridad energética del país”, señaló Castro.

Entrega segura de gas natural tras el mantenimiento

Una vez concluidos los trabajos programados, SPEC LNG retomará la operación regular de la terminal, asegurando la entrega segura y eficiente de gas natural.

Esta infraestructura cumple un papel estratégico dentro del esquema de respaldo para la generación de energía eléctrica y el abastecimiento de gas en Colombia.

¿Qué es SPEC LNG?
Es un terminal de importación y regasificación de gas natural licuado (GNL) que respalda la generación térmica para brindar confiabilidad al sistema de energía eléctrica en Colombia. ​
¿En qué fechas se hará el mantenimiento de SPEC LNG?
Se ejecutará del 10 al 14 de octubre de 2025.
