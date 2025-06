Le meterán mano a uno de los monumentos más famosos de Antioquia

Desde la Gobernación de Antioquia indicaron que hace más de 10 años la Fundación Ferrocarril de Antioquia lleva a cabo mantenimiento a diversas esculturas de la ciudad, así como trabajos de restauración y mantenimiento a la Fonda el Jordán, a los templos de San José de El Poblado, Sonsón, Itagüí, Jardín, la catedral de Santa Fe de Antioquia, la estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y la Casa Barrientos, entre otros bienes patrimoniales.

No obstante, desde la Gobernación de Antioquia señalaron que el Monumento a la raza no tiene fisuras, grietas, desmonoramiento, desprendimientos, mutilaciones, erosiones, asentamientos o deflexiones. Lo que sí tiene es suciedad por hollín y polvo, algunos líquenes, algas y moho que, aunque en apariencia no son síntoma de patologías que representen riesgo para la obra, pero que requieren intervención para prevenir que esto llegue a pasar.

El monumento tiene 38 metros de alto es, según la oficina de Patrimonio, una representación de la historia de los pueblos conquistados, resaltando aspectos como su pasado, religión y evolución del trabajo; todo, coronado con la muerte.

“El maestro quiso dedicar esta obra a la memoria de Pedro Nel Gómez y en homenaje a la vida del poeta Carlos Castro Saavedra. La escultura está elaborada en concreto reforzado, con medallones, relieves y figuras en bulto redondo, con 9 piezas en bronce y soportada en 10 columnas de fuste liso también en concreto”, explicaron desde la Gobernación.