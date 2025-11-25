x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Grau Pujadas: el empresario catalán con el que Verónica Alcocer se pasea en tiendas de lujo en Estocolmo

Luego de que el diario sueco Expressen expusiera la vida de supuestos lujos que estaría llevando Verónica Alcocer en el país nórdico; estaba acompañada de un allegado particular.

  • Este sería Pujadas, el catalán nacionalicado colombiano con quién estaría Alcocer en Estocolmo. Foto: Expressen.
    Este sería Pujadas, el catalán nacionalicado colombiano con quién estaría Alcocer en Estocolmo. Foto: Expressen.
El Colombiano
El Colombiano
hace 44 minutos
bookmark

Esta mañana se dio a conocer que Verónica Alcocer, -esposa del presidente Gustavo Petro, aunque él haya asegurado que están “separados”- estaba paseando por las calles de Gamla Stan, en Estocolmo, al lado de un hombre que se trataría del empresario catalán-colombiano: Manuel Grau Pujadas.

Pujadas, en la interceptación del periodista del medio sueco a Alcocer, se interpuso entre ambos y hasta respondió: “No, no lo creo” ante las preguntas. Además, intentó tapar la imágen de la cámara con su manos con la que estaban grabando a la (todavía) primera dama.

Le puede interesar: La red de amigos íntimos, negocios y favores de Verónica Alcocer en Suecia

Este hombre no es nuevo en el círculo de Alcocer. Ya hace tiempo el presidente Gustavo Petro le asignó un puesto dentro de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (CISA) entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que gestiona, administra y comercializa activos del Estado.

A Manuel Pujadas, se le habría otorgado la nacionalidad colombiana en noviembre de 2022, por medio de una orden presidencial, sin cumplir los requisitos legales. Además, el catalán-colombiano es muy amigo de Xavier Vendrell (también catalán involucrado por corrupción en España; fue el que supuestamente coordinó con ‘Papá Pitufo’ la entrega del dinero para la campaña Petro Presidente). A ambos, Gustavo Petro les habría otorgado la nacionalidad colombiana de manera exprés por orden presidencial.

El empresario en el pasado ya ha integrado delegaciones con las que ha viajado Alcocer. Entre ellas, un encuentro privado en el Vaticano con el entonces papa Francisco, ocasión en la que incluso fue captado saludándolo en las fotos oficiales, según contó el medio sueco.

Le recomendamos leer: El millonario contrato del Gobierno con empresa ligada a Xavier Vendrell y Manuel Grau para viviendas en Santa Marta

Según relató Expressen, Pujadas llegó a Estocolmo el pasado domingo por la noche, en un vuelo de Air France que aterrizó en la Terminal 2 del aeropuerto de Arlanda-Suecia. Llevaba consigo un sombrero, un abrigo negro y una bufanda amplia. Además de su equipaje personal, transportaba tres grandes maletas que, de acuerdo con fuentes colombianas citadas por el medio nórdico, contenían ropa para la esposa del presidente.

Ante las preguntas que se le ha hecho al presidente Gustavo Petro sobre Verónica Alcocer y con ¿qué dinero está manteniendo su vida en Europa? Petro salió en su defensa a tráves de un comunicado: “Verónica cuida de mis hijas durante el tiempo que me queda en el cargo. Ni un solo peso de fondos públicos ha ido para ella desde que nos separamos físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”.

La red de amigos de Alcocer en Europa

La todavía primera dama, es amiga personal del embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes y de su esposa Carmen Larrazábal.

“Ella (Alcocer) se empezó a quedar en la sede diplomática y eso le molestó a Larrazábal”, le dijo bajo reserva una fuente enterada a EL COLOMBIANO. Luego, en el país nórdico, Alcocer empezó a conocer a otras personas en ese país y a asentarse cada vez más.

Según Expressen, el paso de Alcocer por espacios reservados y eventos privados ha sido registrado tanto por la prensa local como personas que se mueven en esos círculos de poder. Se la ha visto en restaurantes de Stureplan, una de las zonas más costosas de la ciudad, así como el club privado Noppes, un espacio asociado a figuras de la élite social sueca.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida