Grau Pujadas: el empresario catalán con el que Verónica Alcocer se pasea en tiendas de lujo en Estocolmo

Esta mañana se dio a conocer que Verónica Alcocer, -esposa del presidente Gustavo Petro, aunque él haya asegurado que están “separados”- estaba paseando por las calles de Gamla Stan, en Estocolmo, al lado de un hombre que se trataría del empresario catalán-colombiano: Manuel Grau Pujadas.

Pujadas, en la interceptación del periodista del medio sueco a Alcocer, se interpuso entre ambos y hasta respondió: “No, no lo creo” ante las preguntas. Además, intentó tapar la imágen de la cámara con su manos con la que estaban grabando a la (todavía) primera dama.

Este hombre no es nuevo en el círculo de Alcocer. Ya hace tiempo el presidente Gustavo Petro le asignó un puesto dentro de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (CISA) entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que gestiona, administra y comercializa activos del Estado.

A Manuel Pujadas, se le habría otorgado la nacionalidad colombiana en noviembre de 2022, por medio de una orden presidencial, sin cumplir los requisitos legales. Además, el catalán-colombiano es muy amigo de Xavier Vendrell (también catalán involucrado por corrupción en España; fue el que supuestamente coordinó con ‘Papá Pitufo’ la entrega del dinero para la campaña Petro Presidente). A ambos, Gustavo Petro les habría otorgado la nacionalidad colombiana de manera exprés por orden presidencial.