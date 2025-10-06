Colombianas detenidas por Israel que hacían parte de flotilla humanitaria rumbo a Gaza serán deportadas a Jordania

“ Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”, escribió en su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti , al confirmar la noticia.

E l convoy buscaba romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza, enclave palestino que atraviesa una crisis humanitaria agravada por la guerra con Hamás.

B edoya regresará a Colombia, mientras que Barreto se reencontrará con su esposo en la ciudad de Amán. Ambas mujeres fueron capturadas por la Marina israelí cuando la flotilla —que zarpó a comienzos de septiembre desde Barcelona con ayuda humanitaria— fue interceptada en aguas internacionales.

Las colombianas Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, quienes permanecen retenidas en Israel desde el pasado 1 de octubre tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza, serán deportadas este martes hacia Jordania.

El pasado viernes, la Cancillería había denunciado que las dos connacionales llevaban dos días sin comer y con acceso limitado a agua potable mientras permanecían bajo custodia israelí.

Así lo reportó Cancillería al dar cuenta de una visita de funcionarios de la embajada en Tel Aviv a Bedoya y Barreto, quienes revelaron además haber sido sometidas “a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico”.

“La Cancillería a través de la oficina consular en Tel Aviv, solicitó de manera inmediata a las autoridades israelíes respetar los derechos humanos de las ciudadanas y garantizarles condiciones adecuadas mientras permanecen bajo su custodia, incluyendo acceso a agua y alimentación”, precisó la cartera de Exteriores.

Puede leer: ¿Cómo terminaron dos colombianas en la flotilla que llevaba ayuda a la Franja de Gaza?

Señaló además que las dos colombianas firmaron un documento en el que se acogían a un procedimiento de deportación expedita, una acción que podría darse antes de 72 horas.

Las familias de Bedoya y Barreto han sido informadas por la Cancillería sobre el estado de sus parientes retenidas por Israel, al tiempo que reiteraron que habrá acompañamiento hasta que queden en libertad y retornen a sus hogares.

Reclamó además la “necesidad urgente de que se respete la labor humanitaria internacional y se brinden garantías de trato digno a todos los detenidos” y reiteró su “condena al genocidio en Gaza y a la captura en aguas internacionales de una embarcación civil con ayuda humanitaria, así como de los procedimientos contrarios a los Derechos Humanos a los que han sido sometidas las dos connacionales y otros integrantes de la Flotilla”.

Las deportaciones de activistas comenzaron el viernes, con más de 170 personas enviadas a distintos países de Europa, entre ellas la activista sueca Greta Thunberg.