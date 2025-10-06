Colombianas detenidas por Israel que hacían parte de flotilla humanitaria rumbo a Gaza serán deportadas a Jordania

Las colombianas Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, quienes permanecen retenidas en Israel desde el pasado 1 de octubre tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza, serán deportadas este martes hacia Jordania.
Bedoya regresará a Colombia, mientras que Barreto se reencontrará con su esposo en la ciudad de Amán. Ambas mujeres fueron capturadas por la Marina israelí cuando la flotilla —que zarpó a comienzos de septiembre desde Barcelona con ayuda humanitaria— fue interceptada en aguas internacionales.
El convoy buscaba romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza, enclave palestino que atraviesa una crisis humanitaria agravada por la guerra con Hamás.
“Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”, escribió en su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti, al confirmar la noticia.