¿Por qué el mar de Turbo, en el Urabá, está teñido de verde?

Durante el fin de semana, los habitantes y visitantes de Turbo presenciaron un cambio inusual en el color del mar: las aguas del golfo se tornaron de un verde intenso. No es la primera vez que ocurre. Este tipo de floración algal es un fenómeno que se repite con cierta regularidad en temporadas de lluvias, cuando el agua arrastra hacia el mar grandes cantidades de nutrientes provenientes de la actividad agrícola y las aguas residuales de la región.

El profesor Fernando Parra, del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia, encontró el fenómeno de forma incidental durante una salida de campo. Lo avistaron primero a la altura de la vereda Puerto César, Turbo, durante la mañana; para la tarde, ya había llegado a las playas principales del casco urbano de Turbo. El fenómeno tampoco estaba limitado al Urabá: según información recibida por el docente, una coloración similar había sido reportada desde mediados de la semana anterior en las inmediaciones de Puerto Colombia, Atlántico, a más de 300 kilómetros de distancia.

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La bióloga marina Mónica María Zambrano Ortiz, también del Instituto de Ciencias del Mar, explica que el color verde es el resultado de un crecimiento acelerado del fitoplancton, microalgas y cianobacterias que proliferan en la superficie del mar gracias a la luz solar y que serían las productoras de gran parte del oxígeno de la atmósfera. “Lo que ocurre es que hay un aporte de nutrientes que se incrementan en el agua. Eso es más alimento para las algas, entonces ellas empiezan a crecer rápidamente”, explicó.

Ese exceso de nutrientes proviene principalmente de la actividad humana: fertilizantes agrícolas y aguas residuales sin tratamiento, ricos en nitrógeno y fósforo, que las lluvias arrastran desde los municipios del Urabá —Apartadó, Carepa, Chigorodó, Riogrande y León— hasta el mar. Una parte del fitoplancton se alimenta de esos compuestos y produce clorofila, que es lo que le da al agua ese tono esmeralda característico.