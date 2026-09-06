El keniata Erik Kiptanau y la peruana Deisy Castro, campeones de la Maratón Medellín 2026 ante 26.000 atletas

El sol aún no aparecía y las calles de Medellín ya estaban llenas de corredores para disputar los 21 y 42k de la Maratón Medellín que este domingo tuvo en acción a 26.000 atletas de 51 países.

Hombre, mujeres y niños llegaron puntuales a las salidas para iniciar su travesía, la disputa de la Maratón Medellín que tuvo como rey al keniata Erik Kiptanau, quien ganó los 42k, con un ritmo impresionante, dominando de principio a fin la competencia, en la que el antioqueño Jeisson Suárez fue el mejor nacional.

El ganador utilizó un tiempo de 2:17.35 y se convirtió en el quinto título para su país en la rama masculina, los más ganadores de la prueba con un total de once victorias, cinco en hombres y seis en las damas.

En las damas la ganadora fue la peruana Deisy Castro con un tiempo de 2:38.09, mientras que la antioqueña Johana Echavarría logró un registro de 2:40.01 en el segundo lugar del podio, en la prueba reina de la Maratón.