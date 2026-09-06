Maratón Medellín: 26.000 latidos, un anillo y muchas historias en una vibrante jornada que arrancó de madrugada

El eco vibrante de la campana y la emoción de la cuenta regresiva marcaron el inicio de las anheladas pruebas de 42k y 21k en la Maratón Medellín. Este domingo, las calles de la ciudad volvieron a palpitar, inundadas por corredores de todas las edades, atletas de élite y apasionados aficionados que se entregaron en cuerpo y alma, gozándose cada kilómetro de esta gran fiesta deportiva. Tal era la magnitud del evento que, desde el instante en que el reloj marcó la salida del primer corredor, tuvieron que pasar 17 minutos para que el último atleta de los 21k cruzara la línea de partida, sumando un total de 14.100 almas provenientes de 51 países. En medio de ese inmenso mar de personas corría Valentina Jumah Vila, una bogotana que ignoraba que, al final del recorrido, la esperaba un premio mucho más grande que la medalla. Allí aguardaba su novio, Marco Antonio Puin -quien acababa de completar los heroicos 42k-, con un anillo en la mano y una promesa de amor. Así, arropados por el aliento de 26.000 atletas, estos bogotanos se dieron un “sí” que hizo vibrar a los presentes. También le puede interesar: El keniata Erik Kiptanau y la peruana Deisy Castro, campeones de la Maratón Medellín 2026 ante 26.000 atletas A un costado de la meta se encontraba Pilar Vila, madre de Valentina. Sus manos temblaban y las lágrimas de emoción eran incontenibles. Y es que esta historia de amor, que ya suma siete años, nació precisamente gracias a la pasión compartida por el running. Ahora, con la imponente Maratón Medellín como testigo de honor, la pareja decidió dar el paso más importante de sus vidas; un instante mágico que quedará inmortalizado para siempre en la edición 32 de la carrera. “Muy emocionada por acompañarlos en este día tan especial, yo he estado con ellos en otras carreras, ya acá en Medellín han competido en varias ocasiones, pero hoy claro es un día especial. Vale no sabe nada, así que la sorpresa será total, esperamos que lleguen juntos y ver la reacción ante la propuesta, seguro será muy emotiva, con todos estos atletas como testigos”, comentó Pilar.

Campeones extranjeros

Como si la ciudad se hubiera aliado con los corredores, el clima fue simplemente perfecto. Bajo un cielo que apenas despertaba entre penumbras, los deportistas salieron a conquistar sus sueños. Atletas de Puerto Rico, Venezuela, México, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia entregaron todo en el asfalto. Al final, esta histórica edición de 2026 coronó como rey absoluto al keniata Erik Kiptanau, quien cruzó la meta deteniendo el cronómetro en un impresionante tiempo de 2:17:35. En femenino, la peruana Deisy Castro se alzó con la gloria al registrar 2:38:09. El orgullo local también brilló con fuerza. Los antioqueños Jeisson Suárez y Mildrey Johana Echavarría hicieron vibrar al público al cruzar la meta en lugares de privilegio. Con un corazón inquebrantable, Johana conquistó el segundo lugar del podio con un tiempo de 2:40:01, seguida muy de cerca por su valiente compatriota Lina Pantoja, quien se quedó con un merecidísimo tercer lugar al marcar 2:42:41. Fue el cierre con broche de oro para una jornada inolvidable de esfuerzo, lágrimas y muchísimo corazón. Vea también: Maratón Medellín: dos corredores sufrieron complicaciones de salud El alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón también se animaron y corrieron los 21K, una experiencia que calificaron de magnifica y enriquecedora. “Fue un recorrido duro, con muchos repechos fuertes, pero felices de ver tanta gente en Medellín haciendo deporte, somos unos convencidos de que el deporte es salud no solo física sino mental y por eso estar acá, correr en familia y con tanta gente que nos visita de otros países es gratificante”, comentó Gutiérrez.

Los 10k: El latido de otra fiesta

Mientras los valientes de los 21K cruzaban la meta con el corazón en la mano, muy cerca de allí, en el sector de Parques del Río, la ciudad latía con otra energía. Un inmenso mar de almas esperaba ansioso su turno: eran los corredores de los 10K, quienes, cobijados por los primeros y tímidos destellos del sol, se preparaban para vivir su propia hazaña. Fueron 5.200 soñadores los que acudieron puntuales a la cita. Llegaron luciendo sus mejores atuendos, tejiendo postales inolvidables: parejas corriendo de la mano, padres inspirando a sus hijos, grupos de amigos inseparables e incluso mascotas que se sumaron a la aventura. Entre ellos, decenas de extranjeros descubrieron la magia de Medellín, dejándose abrazar por una ciudad cálida, amable y acogedora, bajo un cielo perfecto para gozarse la vida en cada zancada. A medida que avanzaban, las calles se llenaron de vida. Arropados por el aliento inagotable del público, los participantes de la Maratón Medellín hicieron suya la competencia. El clima cálido fue un compañero más en la ruta, pero fue el eco de los aplausos y los gritos de ánimo, resonando en cada kilómetro, lo que verdaderamente les dio alas para cruzar la meta y completar este hermoso recorrido. Así se cumplió con otra cita con la Maratón Medellín, el evento que madruga para que corredores, aficionados y familias disfruten con el paso de los atletas que celebran la vida moviéndose en una ciudad que cada día tiene más eventos para promover la actividad física competitiva y recreativa, buscando el bienestar de la gente, con mejor salud, mejores hábitos y disfrutando en familia y con amigos de correr por Medellín.

Luz Nereida Febres sumó mucho brillo a su pinta

“Me encantan los brillos, represento a mi país Puerto Rico. Dejé todo listo anoche, me levanté antes de las 4:00 a.m. para organizarme el cabello, toda mi pinta me representa y representa a mi país. Quiero que las mujeres que me vean sean conscientes de que somos bellas, que siempre en todo lado debemos brillar por todo lo que representamos”, comentó Luz Nereida Febres, quien llegó desde Puerto Rico para participar en la Maratón Medellín. “Es mi primera vez en la carrera, en Colombia y en Medellín, pero desde hace un año había hecho planes, porque seguía la competencia en redes y me parecía hermoso todo lo que veía. Así que compré los tiquetes, me inscribí y acá estoy con mi amigo Héctor Rodríguez, nos preparamos muy bien, entrenamos juntos, también por separado, pero la idea es correr, disfrutar sin mirar el reloj, no importa el tiempo que hagamos. Lo importante es que estamos acá viviendo una experiencia que ha sido maravillosa, y nos vamos a quedar unos días para disfrutar de la ciudad también”.

Desde panamá para apoyar a su esposo

Elisabeth Delgado preparó todo con su sobrina, su cuñada y su hermana para llegar a Medellín a apoyar a su esposo Edward Cedelño que corrió la distancia de 42k en la Maratón Medellín. Lo primero que acordaron fue vestir la camiseta de la selección Panamá, ya que ellas siguen celebrando la presencia de su equipo en el pasado Mundial de Norteamérica. “Nos acostamos muy tarde porque estamos hospedadas por la 70 y el ambiente en ese sector es muy bueno. Así que disfrutamos de la rumba y el ambiente festivo y luego madrugamos para acompañar a mi esposo, que corre los 42k”, comentó Elisabeth. A un costado de la ruta, ellas, aunque trasnochadas, llegaron puntuales para animar a Edward, quien cumplió su sueño de correr en Medellín, y ellas felices de apoyarlo y acompañarlo en la cita que esperan seguir cumpliendo, pues Medellín les gustó mucho y quieren seguir viajando a la ciudad para conocer más de sus atractivos y para disfrutar la fiesta deportiva.

Enzo, el embajador mini de la maratón

Enzo fue uno de los participantes más jóvenes de la Maratón Medellín en la edición 2026. Junto a su padre Diego llegó procedente de Santander para disputar los 10k este domingo. “Yo quiero correr para ser embajador de mi ciudad y para invitar a los niños a que corran. Llevo dos años y me gusta mucho compartir con las personas. El sábado corrí con personas en condición de discapacidad, algunos que están enfermos, pero tuvieron muchos ánimos para correr, así que yo los felicito y me alegró estar junto a ellos en Medellín”, comentó el pequeño, que llegó con toda la actitud para correr los 10k en esta ciudad. Diego, por su parte, hizo un llamado a los padres para que fomenten en sus hijos el deporte, ya que es una manera sana y divertida de ayudarlos en el desarrollo. También invitó a promocionar las carreras para niños, con el fin de que siga creciendo la comunidad runners, no solo mayor, sino con los más chiquis de la casa. A Medellín, Enzo viajó con toda su familia que lo apoya en cada carrera.

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