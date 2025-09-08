Maratón Medellín pasó de 2.000 atletas en 1995 a 27.000 en 2025

Eran las 3:00 de la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre, y era inevitable no sorprenderse con la cantidad de personas, vestidas de cortos, y en medio del frío y la lluvia que arropaban en ese momento a la capital de Antioquia, que empezaban a aglomerarse en inmediaciones de Parques del Río para correr la edición 31 de la Maratón de Medellín en sus distancias de 42, 21 y 10 kilómetros.
La cantidad de participantes fue tan grande, que el día anterior, como sucedió por primera vez en 2024, los organizadores de la considerada carrera pionera de calle en Colombia –comenzó a disputarse en 1995 con un tercio de maratón (14 km y 65 metros)– determinaron celebrar el recorrido de 5 km, en el que estuvieron 4.000 deportistas.
El domingo, de cara a los demás retos, era tan largo el río humano de atletas, que 20 minutos después de dar inicio a la tradicional prueba, aún seguían partiendo atletas hacia sus diferentes recorridos: toda una locura que paralizó por varias horas a una ciudad que, gracias a este evento, se consolida como uno de los epicentros del atletismo en América Latina.