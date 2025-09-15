¿Hacer maratones de series y libros fomenta la imaginación? Esto dice la ciencia

Investigadores de la Universidad de Georgia (Estados Unidos) han revelado que las personas que ven series en maratón o leen libros del tirón tienen más probabilidades de construir mundos mentales sobre las historias y, con ello, hacer frente a situaciones de estrés de un modo más óptimo.
El estudio, publicado en ‘Acta Psychologica’, señala que los ‘atracones’ de series o de libros pueden ayudar a que las historias que narran sean más memorables, ya que permite a los espectadores o lectores conectar los hilos argumentales y obtener una visión más amplia de la historia. Esto sucede en mayor medida con las series.
La interacción con las historias a menudo no termina al acabar un libro o una serie. Así, esta investigación explora el concepto de participación imaginativa retrospectiva (RII), que lleva a las personas a reconstruir en su imaginación o fantasear sobre la trama una vez que esta ha terminado.
Para el trabajo, se contó con la participación de estudiantes universitarios, que tuvieron que completar una encuesta sobre historias memorables que recordaran haber visto en programas de televisión y películas o haber leído. Se realizaron dos encuestas a 303 y 237 personas, respectivamente.