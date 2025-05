Frutiño, Choco Break y hasta Lecherita no tienen registro de marca en Europa, ¿podría pasarles lo mismo de Frisby?

No obstante, hay descuidos, pues muchas firmas se olvidan de proteger sus marcas frente a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, o no lo hacen de forma completa, como le pasó a Frisby.

Y es que Frisby no es la única vulnerable, hay varias compañías que no cuentan con una sólida estrategia para cuidar sus derechos intelectuales en Europa.

De hecho, Santiago Andrés Gómez, especialista de propiedad intelectual del ITM, sostuvo que el caso de Frisby no es aislado y un ejemplo es Burger King, que opera bajo el nombre Hungry Jack’s en Australia debido a restricciones de marca en ese país. “Estos precedentes evidencian un patrón global: la protección de marcas en distintas jurisdicciones es un paso esencial para mitigar riesgos reputacionales y legales”, apuntó.

Hay un trámite que a veces postergan o dejan vencer. Asuntos Legales revisó la base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Euipo, y encontró que no todas las marcas cuentan con un registro vigente y pueden sufrir de suplantación como le pasó a Frisby.

Hay dos tipos de registro en la EUIP. El denominativo, que protege únicamente el nombre de la marca; y el marcario, que blinda el diseño visual como los colores, logos, tipografía y demás.

La cuestión es que hay marcas colombianas que no cuentan con esa protección en la UE, o solo tienen uno que no garantiza que no ocurra la suplantación.

Según el informe de Asuntos legales, estas empresas no cuentan con alguno de los dos registros en EUIPO: Helados San Jerónimo, Quipitos, ManiMoto, Golty, Hamburguesas El Rodeo, Choco Break, Salsas Fruco, Copelia, Croydon y Lecherita.

Otras como las famosas Frunas, la icónica Pony Malta y hasta el Frutiño solo tienen protegido su nombre, pero no sus diseños de marca.

Gómez Méndez insistió que hay sistemas internacionales como el Sistema de Madrid que permiten la solicitud de protección de marcas en múltiples jurisdicciones a través de una sola gestión.

“En 2024, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reportó un incremento del 1,2% en solicitudes internacionales de marcas, encabezadas por solicitantes de Estados Unidos, Alemania y China”, añadió.

El experto dijo que este crecimiento refleja una creciente conciencia sobre la necesidad de blindar los activos intangibles en un entorno empresarial cada vez más globalizado.

