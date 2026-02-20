Marcas de streetwear paisa crecen al ritmo del reggaetón y ya mueven más de $140.000 millones al año

En Medellín la música no solo suena y se escucha literalmente en cada esquina, también pareciese que se viste. Llama poderosamente la atención que al pararse en una calle cualquiera del barrio Manrique o El Poblado, pueda escucharse una canción de J Balvin, Karol G, Maluma, Feid, Blessd o Ryan Castro retumbando desde un carro que va pasando, o en la casa de un vecino, mientras en la acera un grupo de jóvenes luce camisetas oversized -esas que son anchas y fácilmente llegan hasta las rodillas y las mangas hasta los codos-, gorras estructuradas y pantalones anchos con logos que hace seis años uno se atrevería a decir que no existían.

Y es que no es gratuito que desde la Alcaldía se escuche repetir la frase de que si Medellín fuera un país, estaría entre los cinco más escuchados del mundo en Spotify. Pues todos los artistas mencionados suman 275,528,201 millones de oyentes en Spotify.

Aunque moda urbana y reggaetón parecen industrias distintas, en la capital antioqueña hoy por hoy funcionan como un mismo engranaje económico. De hecho, es un nicho con mucho potencial: estimaciones de Fortune Business Insights, señalan que el mercado global de la moda urbana superó los US$371.090 millones en 2025.

En los últimos años se ha visto un fenómeno creciente en la ciudad de surgimiento de marcas como Monastery, True, Clemont, Undergold, Nea, Blow Up, que le aportan millones de dólares a la ciudad.

En el resto de América Latina, el panorama también es dinámico: la región registraría un crecimiento promedio anual de 18% entre 2025 y 2030, impulsado por la influencia de artistas y creadores, el auge del comercio digital y una mayor demanda de prendas con identidad y sello local, según datos de Euromonitor.

Pues ese fenómeno cultural tiene una consecuencia tangible: está impulsando un ecosistema de marcas locales que, bajita la mano, ya mueven más de $140.000 millones anuales y generan cerca de 300 empleos directos.

“Había un nicho disponible y una determinación paisa enorme por ocuparlo”, le cuenta Pedro Castellanos, fundador de Monastery y socio en Clemont y Nea a EL COLOMBIANO. Quien construyó un grupo empresarial que hoy suma 48 tiendas en Colombia y presencia en Estados Unidos y México, Puerto Rico, entre otros territorios.

Monastery, la primera de sus apuestas, cerró el último año con ventas por $80.000 millones. Clemont facturó $39.000 millones y Nea cerca de $3.000 millones. “Monastery abrió camino en un mercado que estaba monopolizado por compañías tradicionales que llevan 50 o 60 años. Lo hacen muy bien, pero no había marcas nuevas compitiendo fuerte”, explica.