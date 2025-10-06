x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Marcela Reyes reveló los que serían los últimos mensajes que cruzó con B-King antes de su asesinato en México

Marcela Reyes rompió el silencio sobre su último diálogo con B-King, el artista asesinado en México. En los mensajes, ambos se pidieron perdón y reconocieron los errores que marcaron su relación. Así fue la conversación.

  • La DJ Marcela Reyes mostró los últimos mensajes que tuvo con B-King antes de su muerte en México. Imagen: tomadas de, @Bkingoficial, @Marcelareyes vía instagram.
    La DJ Marcela Reyes mostró los últimos mensajes que tuvo con B-King antes de su muerte en México. Imagen: tomadas de, @Bkingoficial, @Marcelareyes vía instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 18 minutos
bookmark

La DJ y productora colombiana Marcela Reyes compartió públicamente los últimos mensajes que intercambió con su exesposo, el artista urbano Braulio Sánchez, conocido como B-King, antes de que fuera hallado muerto en México junto a su colega Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown.

Durante una entrevista en el programa Más allá del silencio, Reyes recordó los momentos finales de su relación con el cantante y aseguró que ambos lograron despedirse en buenos términos. Según su relato, no existían amenazas en su contra y pidió que su nombre no fuera objeto de especulación pública.

Conozca: “Nunca hubo amenaza y estoy presta para que me investiguen”: Marcela Reyes habla del crimen de su exesposo B-King

En las capturas difundidas por la artista se observa que B-King escribió: “Hoy quiero darle las infinitas gracias a mi exesposa por todos los años compartidos. De antemano, aclararles que mi intención es retractarme de las palabras dichas. No quiero guerras, busco paz”.

Conversación de Marcela Reyes y B-King. Foto: Infofarándula.
Conversación de Marcela Reyes y B-King. Foto: Infofarándula.

A ese mensaje, Marcela respondió: “Así me parece mejor y más diciente”. En otro fragmento del intercambio, ella le expresa: “yo no debí contar eso. Es más, tú sabes que yo supe eso y no me importó seguir contigo”.

Conversación de Marcela Reyes y B-King. Foto: Infofarándula.
Conversación de Marcela Reyes y B-King. Foto: Infofarándula.

Según Reyes, aquella conversación fue determinante para cerrar una etapa marcada por el orgullo y la exposición mediática. “La parte donde yo le hice saber que tenía una pareja a él le dolió muchísimo y eso fue lo que lo hizo salir a decir eso... pero nosotros nos perdonamos y hablamos de eso en privado”, dijo la DJ.

Lea también: “Nunca hubo amenaza y estoy presta para que me investiguen”: Marcela Reyes habla del crimen de su exesposo B-King

Marcela aseguró que ese último diálogo le permitió despedirse en paz de quien fue su compañero sentimental durante varios años. “Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de cerrar ese ciclo desde la gratitud de lo vivido”, concluyó.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida