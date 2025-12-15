Marcelo Rozo, sexto colombiano en llegar al PGA: se unirá en 2026 a Camilo Villegas y Nicolás Echavarría

El bogotano Marcelo Rozo logró el sueño por el que había luchado desde hace muchos años, ingresar al circuito del PGA Tour, y lo hizo gracias al segundo lugar que ocupó en el ‘Final Stage’ del PGA TOUR ‘Q-School’, donde también estaba Camilo Villegas.
Rozo se convierte en el sexto colombiano en alcanzar la máxima categoría del golf mundial y el segundo bogotano, antes lo hizo Juan Sebastián Muñoz. En el listado junto a Camilo Villegas aparecen también Rogelio González, Eduardo Herrera y Nicolás Echavarría.