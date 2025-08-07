x

Así avanza la marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe por el Centro de Medellín; su hijo Jerónimo asistió

Con banderas, pancartas y pitos, las personas ya se manifiestan por el centro de la capital antioqueña. Jerónimo, el hijo del expresidente acompaña la manifestación. Hasta el momento, transcurre en calma.

  • Ciudadanos avanzan a esta hora por el sector de la Avenida Oriental. FOTOS Camilo Suárez
    Ciudadanos avanzan a esta hora por el sector de la Avenida Oriental. FOTOS Camilo Suárez
  • En la manifestación de Medellín se vio a Jerónimo, uno de los hijos del expresidente Uribe, entre los asistentes. FOTO Cortesía
    En la manifestación de Medellín se vio a Jerónimo, uno de los hijos del expresidente Uribe, entre los asistentes. FOTO Cortesía
  • FOTO Camilo Suárez
    FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 54 minutos
bookmark

Como estaba previsto, desde las 9:00 a.m. de este jueves 7 de agosto, ciudadanos en Medellín se concentraron para realizar la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, tras conocerse hace unos días la condena en primera instancia en su contra a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Le puede interesar: Atención: Expresidente Uribe asegura que ya está “formalizado como preso”

Con banderas, pitos y pancartas, vestidos de blanco, los asistentes avanzan en este momento por la avenida Oriental, en el centro de la capital antioqueña. Entre los asistentes también se han visto familiares del expresidente, entre los que ha aparecido su hijo Jerónimo Uribe.

En la manifestación de Medellín se vio a Jerónimo, uno de los hijos del expresidente Uribe, entre los asistentes. FOTO Cortesía
En la manifestación de Medellín se vio a Jerónimo, uno de los hijos del expresidente Uribe, entre los asistentes. FOTO Cortesía

“Viva la libertad de Uribe” y “Uribe inocente” son algunas de las consignas que gritan los asistentes a la manifestación. Algunos llevaron incluso silletas con mensajes de defensa al recién condenado expresidente, quien cuenta con el apoyo de simpatizantes en todo el país, quienes convocaron este 7 de agosto a la concentración, que catalogaron “gran marcha por la democracia y las libertades”.

Desde el partido Centro Democrático informaron que en el caso de Antioquia, solo se haría dos marchas oficiales. Una en Medellín, en la Avenida Oriental con La Playa, desde las 9:00 a.m. La otra con inicio a las 10:00 a. m., en el Parque La Martina, en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

FOTO Camilo Suárez
FOTO Camilo Suárez

“Reiteramos que no habrá otras movilizaciones oficiales en el departamento. Invitamos a los ciudadanos a sumarse de manera pacífica y respetuosa”, indicaron desde la colectividad.

Por lo pronto, las autoridades no han informado sobre situaciones adversas de orden público. La manifestación en Medellín transcurre con tranquilidad y en condiciones de seguridad.

La fecha elegida para estas manifestaciones no es casualidad: coincide con el inicio del último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se posesionó en 2022, siendo un claro mensaje de oposición, además por la importancia en la celebración de esta fecha.

Siga leyendo: Todo el poder judicial concentrado en el caso Uribe: Tribunal suspende nuevos repartos para que magistrados fallen tutela

