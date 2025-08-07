Así avanza la marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe por el Centro de Medellín; su hijo Jerónimo asistió

Como estaba previsto, desde las 9:00 a.m. de este jueves 7 de agosto, ciudadanos en Medellín se concentraron para realizar la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, tras conocerse hace unos días la condena en primera instancia en su contra a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Con banderas, pitos y pancartas, vestidos de blanco, los asistentes avanzan en este momento por la avenida Oriental, en el centro de la capital antioqueña. Entre los asistentes también se han visto familiares del expresidente, entre los que ha aparecido su hijo Jerónimo Uribe.