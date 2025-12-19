Video | Rubio asegura que Maduro coopera con las disidencias de Farc y el ELN para distribuir droga a EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, está cooperando activamente con grupos armados vinculados al narcotráfico como las disidencias de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia, para exportar droga a Estados Unidos. “Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países”, manifestó Rubio en una comparecencia ante los medios con motivo de su valoración de los acontecimientos del año.

En la rueda de prensa, Rubio declaró que “estos grupos terroristas criminales” representan “la amenaza más importante de la región” y para ello Estados Unidos ha emprendido conversaciones de seguridad con los países latinoamericanos con diferente resultado.

La razón por la que Venezuela recibe tanta atención, ha juzgado Rubio, "es porque Venezuela es un país con un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas", hizo saber el secretario de Estado antes de mencionar a Irán y Hezbolá, como ha comentado en otras ocasiones.