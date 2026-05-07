¿Intento de reconciliación? Marco Rubio visita el Vaticano tras tensión entre Trump y el papa León XIV

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, intentó este jueves pasar página a la reciente crisis y limar asperezas con el Vaticano durante una conversación “amistosa” con el papa León XIV sobre la guerra en Oriente Medio y “los esfuerzos humanitarios” en el continente americano.
El secretario de Estado llegó al palacio apostólico, en la Santa Sede, semanas después de las duras críticas del presidente Donald Trump al jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura antibélica.
La audiencia “hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
Entérese: Tras choque entre Trump y el papa León XIV, Marco Rubio visitará el Vaticano esta semana