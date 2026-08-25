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“Marea viva por el Chocó de mañana”: Juanes, James y Nicky Jam se unen con otras figuras por la reconstrucción de Chocó

A la iniciativa “Marea viva por el Chocó de mañana” se unieron figuras como Mariana Pajón, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Néstor Lorenzo, Jhon Arias y Rigoberto Urán. En esto consiste la campaña.

  • La campaña “Marea Viva, por el Chocó de mañana” cuenta con la participación de Juanes, James Rodríguez y Nicky Jam. Fotos: Manuel Saldarriaga, Esneyder Gutiérrez, Juan Antonio Sánchez, Getty Images y Cortesía
    La campaña “Marea Viva, por el Chocó de mañana” cuenta con la participación de Juanes, James Rodríguez y Nicky Jam. Fotos: Manuel Saldarriaga, Esneyder Gutiérrez, Juan Antonio Sánchez, Getty Images y Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 24 minutos
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La emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó al occidente colombiano aún no ha sido superada, pues tras finalizar el rescate de víctimas y la búsqueda de desaparecidos, departamentos como Chocó se alistan para una ardua reconstrucción que también busca solucionar problemas arrastrados desde tiempo atrás.

Para impulsar el renacer del territorio chocoano, varias empresas, fundaciones y figuras de la música y el deporte presentaron “Marea Viva, por el Chocó de mañana”, una campaña de recaudación de fondos para el departamento a corto y mediano plazo.

La campaña es convocada por Juanes y su fundación Mi Sangre, las figuras de la Selección Colombia James Rodríguez, Néstor Lorenzo, David Ospina y uno de los hombres que ha estado al frente de la situación de sus paisanos, Jhon Arias. También hacen parte otras personalidades del entretenimiento como Manuel Medrano, Goyo, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Nicky Jam, Altafulla y la escritora Velia Vidal. Los deportistas Mariana Pajón y Rigoberto Urán completan la lista con el Grupo Argos, Fundación Bancolombia, RedPro y Progresa Chocó.

Lea también: Gobierno anuncia $2,6 millones por familia y materiales para damnificados del terremoto en Chocó

La iniciativa de recaudación de fondos ya cuenta con 10 mil millones de pesos comprometidos entre las organizaciones y celebridades para acompañar la reconstrucción del departamento a mediano y largo plazo, sin embargo, se espera movilizar 15 mil millones de pesos más.

“Convocamos a cada colombiano que ha gozado al vernos llevar nuestra bandera por el mundo, a quienes han celebrado y sufrido con nuestros goles y atajadas, con nuestras escaladas y pedaleadas, a quienes han coreado nuestras canciones. Convocamos a nuestros seguidores alrededor del mundo a que apoyemos a estos colombianos que hoy nos necesitan”, es el llamado de la campaña.

Quien desee unirse y apoyar la reconstrucción de Chocó a través de un enlace Wompi. También estará habilitada una cuenta desde el exterior para quien desee apoyar esta causa.

A través de estas cuentas se puede unir a la campaña “Marea Viva, por el Chocó de mañana”. Foto: Cortesía
A través de estas cuentas se puede unir a la campaña “Marea Viva, por el Chocó de mañana”. Foto: Cortesía

A la iniciativa se le une la idea de Adopta un Hogar, la cual es impulsada por la Fundación Grupo Argos Nicky Jam y Altafulla para contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto.

Con los fondos recogidos se busca sumar a la construcción de un territorio urbano y rural, sismorresistente y pensado para su lluvia eterna, contribuyendo esto a municipios que cuentan con pocas vías terrestres, comunidades que dependen exclusivamente de los ríos para moverse, fallas de conectividad, dificultades de agua potable, cortes de energía por falta de interconexión eléctrica y una red sanitaria limitada.

Siga leyendo | Así se mueve la ayuda tras el terremoto: quién la coordina y cómo llega

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo se puede donar para apoyar la reconstrucción de Chocó tras el terremoto?
Las personas interesadas pueden apoyar la campaña “Marea Viva, por el Chocó de mañana” mediante un enlace de Wompi. También estará habilitada una cuenta para recibir aportes desde el exterior.
¿Cuánto dinero busca recaudar la campaña Marea Viva para Chocó?
La campaña ya tiene $10.000 millones comprometidos por organizaciones y figuras públicas, y busca movilizar otros $15.000 millones para apoyar la reconstrucción del departamento a mediano y largo plazo.
¿Quiénes participan en la campaña Marea Viva por la reconstrucción de Chocó?
La campaña reúne a Juanes y su Fundación Mi Sangre, futbolistas, artistas y deportistas, además de organizaciones como Grupo Argos, Fundación Bancolombia, RedPro y Progresa Chocó.
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