Branyas nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, Estados Unidos, y a los siete años regresó a España, el país natal de su familia. La mujer fue testigo de múltiples hitos históricos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la caída del Muro Berlín y hasta se contagió de covid durante la pandemia, pero sobrevivió. Incluso, después de eso, en 2023 se convirtió en la persona más longeva del mundo.

Manel Esteller, autor principal del estudio en el que participaron 40 investigadores, le contó a El País de España que todo comenzó cuando se dio cuenta que María vivía cerca de su laboratorio. Así se le metió la idea en la cabeza de que debía estudiarla y, cuando por fin de conocieron, ella misma le dijo: “Estudiadme, aprended de mí”.

Lo que hizo este grupo de científicos fue tomar varias muestras de saliva, sangre, orina y heces de Branyas para poder analizarlas y comprender el por qué de sus 117 años. Además de su edad, lo que había llamado la atención de Esteller fue que ella enfermaba poco, no tenía enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, ni tampoco demencia, una condición relacionada con el envejecimiento.