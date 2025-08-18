x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

María Carolina Hoyos habla tras el magnicidio de su hermano Miguel Uribe Turbay

  María Carolina Hoyos habla tras el magnicidio de su hermano Miguel Uribe Turbay
Agencia AFP
hace 27 minutos
bookmark

María Carolina Hoyos, hermana del senador Miguel Uribe Turbay, habla en exclusiva sobre el magnicidio que acabó con la vida de su hermano a los 39 años. En una emotiva conversación, la comunicadora de 53 años recuerda cómo la violencia marcó su familia: primero con el asesinato de su madre Diana Turbay por orden de Pablo Escobar en 1991, y ahora con la muerte de Miguel tras dos meses en cuidados intensivos. Hoyos clama por justicia y espera que Colombia encuentre el camino hacia la paz definitiva.

