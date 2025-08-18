María Carolina Hoyos habla tras el magnicidio de su hermano Miguel Uribe Turbay

La vicepresidenta Francia Márquez concedió una entrevista desde Cali en la que abordó desde los retos de su gestión hasta el impacto de las críticas en su familia. Más serena, aunque no menos crítica, la líder social reconoció que su paso por la política le cambió la vida y la percepción pública que se tiene de ella. No ve la hora de entregar el cargo y quiere salir del país.