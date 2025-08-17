María Cecilia Botero, tras la película Encanto, vuelve a actuar en inglés

Dora y la búsqueda de sol dorado es una nueva aventura filmada en Colombia, que se puede ver en el país por Paramount+. TIS Studios fue la casa de servicios de producción en Colombia para este ambicioso proyecto internacional.
La película, hablada en inglés y también en español, trae en su elenco nacional a María Cecilia Botero, Valentina Acosta, George Slebi y Marcela Benjumea quienes comparten set con los jóvenes Samantha Lorraine, quien interpreta a Dora; Jacob Rodríguez como Diego, el primo leal de Dora; Mariana Garzón Toro como Naiya, compañera de trabajo de Diego; Acston Luca Porto como Sonny, el hermano menor de Naiya; Daniella Pineda como Camila la Cruzada, una leyenda en el mundo de la arqueología y heroína de la infancia de Dora; y Gabriel “Fluffy” Iglesias, quien da voz a Boots, el inseparable mono y mejor amigo de Dora.